Matthias Haack

Neuruppin (moz) Sport in der Schule mal ganz anders – dieses Erlebnis bot die Karl-Liebknecht-Schule am Freitagvormittag der zweiten Klasse. Jana Michael hatte ein Projekt ins Haus geholt, das es in sich hat: "Seilspringen macht Schule". Dahinter steckt zum einen die Idee, Kinder so früh wie nur möglich zu mehr Bewegung zu motivieren. Zum anderen soll präventiv gearbeitet werden, um das junge Herz zu stärken. Getragen wird der kostenfreie Workshop durch die Deutsche Herzstiftung.