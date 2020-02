Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wie weiter mit der Wohnbebauung in Strausberg? Diese Frage treibt Stadtverordnete wie bewegte Bürger und Zuzugswillige um.

Die Gegensätze wurden schon vor der Stadtverordnetensitzung am Donnerstag augenfällig. Denn da stand die Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost mit ihrem großen Transparent vor der Schulsport- und Mehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße und demonstrierte ihre ablehnende Haltung zu den Bebauungsplänen Johanneshof und Am Wäldchen Süd. Und drinnen focht CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Fuchs mit einigem Gegenwind die Eilbedürftigkeit einer Beschlussvorlage durch, nach der die Stadt das ehemalige Kasernengelände im Mühlenweg erwerben solle.

Auch wenn sich nach Eingangsscharmützeln der Beginn der Einwohnerfragestunde um 45 Minuten verschoben hatte, nutzten die Bürger diese Tribüne weidlich, um ihre Anliegen vorzutragen. So erkundigte sich Susann Müller aus der Rehfelder Straße, ob die Stadtplanung die ablehnende Stellungnahme des Landesbüros der anerkannten Naturschutzverbände zur Bebauung des Johanneshofs zur Kenntnis genommen habe, und zitierte daraus von mehreren geschätzten Biotopen und dem Wasserschutzgebiet mit Bauverbot. Ihr sei unverständlich, wie die Stadt in solch einer vom Klimaschutz bewegten Zeit an diesem Vorhaben festhalten könne. Bürgermeisterin Elke Stadeler begrüßte zunächst das Engagement der Bürgerinitiative, die selbst Müll beräumt habe. Der Stadtverordnete Matthias Michel habe seinerzeit eingewandt, dass die Plätze in Schulen und Kitas nicht ausreichten für so viele zuziehende Familien: "Deshalb habe ich das zweijährige Moratorium vorgeschlagen. In dieser Zeit haben wir das Schulproblem gelöst bzw. die Lösung angeschoben." Stadtplaner Stefan Reinhardt antwortete, die Stellungnahme des Landesbüros fließe selbstverständlich in die Abwägungsliste der Einwendungen ein. Die Stadtverordneten müssten dann da­rüber befinden. Und es werde weiter am Planverfahren gearbeitet, weil die Beschlusslage es erfordere.

Für Andreas Fuchs ist die Infrastruktur nur ein Teil der Gegenargumente. Was nun auf den Weg gebracht wurde, sei bei solchem Zuzug zu wenig. Antje Nöhring von der Bürgerinitiative fragte nach der Bebaubarkeit der Fläche zwischen Hegermühlenstraße und dem Wasserwerk. Diese Konversionsfläche der früheren sowjetischen Kaserne dürfe bis Ende 2021 nicht angefasst werden, hieß es dazu. Thomas Nöhring wies Vorwürfe zurück, dass die Mitglieder der Bürgerinitiative nur keine Einfamilienhäuser in ihrer Umgebung wollen, weil sie selbst schon versorgt seien: "Es gibt so viele Brachen und unschöne Ecken in der Stadt, die man attraktiv bebauen und zu schönen Kiezen gestalten könnte. Satelliten-Schlafsiedlungen auf der grünen Wiese sind das Gegenteil."

Linken-Fraktionsvorsitzender Gregor Weiß schlug eine aktuelle Stunde der Stadtverordneten vor, weil die Einwohnerfragestunde nicht das richtige Forum für Grundsatzdiskussionen sei. Doch selbst da habe man zu wenig Zeit, schränkte er gleich ein. Die Bedenken der Bürger sollten aufgenommen werden, um zu diskutieren, wie sich die Stadt entwickeln solle. Matthias Michel sieht den Ausschuss für Klima und Umwelt als geeignetes Forum.