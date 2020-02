© Foto: Hans Still

Annette Herold

Schöneiche Wo einst die LPG "Roter Oktober" wirtschaftete, könnten einmal Wohnungen entstehen, Freizeitanlagen, auch ein Tagungshotel vielleicht oder aber eher eine Pension.

Der Vorschläge gibt es viele, wie sich Donnerstagabend beim von der Gemeinde ausgerichteten Ideen-Workshop in der Kulturgießerei zur Zukunft des 22 Hektar großen Areals. Mehr als 300 Vorschläge waren in einem vor dem Jahreswechsel gestarteten Wettbewerb eingegangen, darunter allerdings auch Mehrfachnennungen, wie Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) zum Auftakt berichtete. Die Gemeinde hat ein Cottbuser Architekturbüro beauftragt, sie weiter zu ordnen und den Prozess zu begleiten, bis Ideen für das Gelände planungsreif sind.

Schwimmbad mit Wellness

Sie und ihre Kollegen seien überwältigt von der Resonanz gewesen, sagte Stadtplanerin Isabel Mayer. 37 teils sehr umfangreiche E-Mails mit Vorschlägen seien eingegangen, berichte sie. Die Ideen hätten vom Golfplatz über ein Schwimmbad mit Wellness-Bereich bis zu Wohngrundstücken nur für Schöneicher gereicht. Ein Kinderbauernhof sei gewünscht, ein Bürgerhaus ebenso, aber auch Gemeinschaftsgärten. Nicht alles halten sie und ihre Kollegen für realisierbar. Der Golfplatz zum Beispiel komme nicht in Frage, weil sich die Fläche im Wasserschutzgebiet befinde. Was die Schwimmbad-Idee angeht, machte sie finanzielle Bedenken geltend. Bäder seien Zuschuss-Unternehmungen. Die Stadtplanerin spielte auf das von Schöneiche und Nachbargemeinde verfolgte Vorhaben einer gemeinsamen Einrichtung an. Da sei es natürlich sinnvoll, einen gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbaren Standort zu wählen. Neuenhagen ist derzeit im Gespräch.

Eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr wünschen sich auch viele für das LPG-Gelände, auf dem sich schon jetzt unter anderem eine Reitanlage befindet. Eine Anbindung an die Straßenbahn sei wohl eher unrealistisch, sagte die Stadtplanerin. Auf jeden Fall plädierten sie und ihre Kollegen aber für eine Bushaltestelle, wenn tatsächliche eine Buslinie zwischen Schöneiche und Neuenhagen eingerichtet wird.

Generell gehe es darum, eine Gestaltung zu schaffen, "die dem Ort angemessen ist". Als nächstes öffentlichkeitswirksames Projekt wollen die Cottbus Architekten einen zweiten Workshop für den 6. Mai vorbereiten, bei dem über konkretere Varianten zur Entwicklung des Geländes beraten wird. Ziel der gesamten Arbeit ist ein Vorzugskonzept, dass dann zur weiteren Beratung in die Gemeindevertretung kommt.

Mehrere Eigentümer

Das Gelände ist in Privatbesitz und hat mehrere Eigentümer, Dazu gehört auch eine Berlinerin, die Teil einer Erbengemeinschaft ist. Nachdem sie sich Donnerstag die Vorstellungen der Schöneicher angehört hat, ist sie zuversichtlich. "Es ist schön, dass dort etwas passieren soll", sagte sie. Für bezahlbare altersgerechte Wohnungen bestehe sicher Bedarf, findet sie, dass auf dem Gelände etwas für Kinder geschaffen werden sollte und auch Sportanlagen.