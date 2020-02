Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen und Solo-Künstler, ist am 16. und 17. Februar mit seiner Konzertlesung "Courage zeigen" zu Gast im Café Kleinschmidt in Eberswalde © Foto: Enrico Meyer

Peace-Ring: Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen und Solo-Künstler, nutzt seine Bühne auch, um politisch Zeichen zu setzen – am Sonntag und Montag in Eberswalde. © Foto: Enrico Meyer

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Gleich dreimal spielte er im Herbst in Eberswalde. Nun kommt der Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel (53) mit einer musikalischen Lesung erneut in die Stadt. Im Interview miterzählt der 53-Jährige, was ihn zur Zeit umtreibt – und wie er auch mal abschaltet.

Herr Krumbiegel, vorhin haben wir schon einmal versucht zu telefonieren. Da wollten Sie erst noch mit dem Rad nach Hause. Fahren Sie viel Fahrrad?

Ja, ich fahre viel Fahrrad. Man muss sich ja im Alter mehr und mehr bewegen! Im Ernst – wenn ich in Leipzig bin, mache ich das oft und habe gerade erst wieder festgestellt, dass der alte Spruch stimmt: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Ich war unterwegs, als der große Sturm tobte, fuhr um einen der alten Tagebauseen herum – das war unheimlich, apokalyptisch. Da war kein Mensch außer mir. Schneeregen und Hagel klatschten mir ins Gesicht, das hat richtig wehgetan. Und ich habe laut vor mich hingerufen: Ist das geil!

Sind Sie denn oft in Leipzig? Um zuhause abzuhängen, haben Sie wahrscheinlich selten Zeit, oder?

Ach doch, ich habe schon dieses Manische, aber ich bin manchmal auch echt der Rumsitzer. Man muss sowas auch machen. Ich ziehe mir gern mal drei Folgen von irgendeiner Serie rein. Oder fünf.

Von welcher Serie am liebsten?

Zur Zeit bin ich auf "Mr. Robot", da geht es um einen drogenabhängigen Hacker. Angefixt worden bin ich mit "Breaking Bad". Die fünf Staffeln habe ich mir jetzt sogar nochmal angesehen. Das ist ja schon etwas älter.

Zurück zu Ihrem apokalyptischen Erlebnis – kann aus so etwas auch ein Song werden? Sie haben berichtet, dass Sie vor unserem Gespräch im Studio waren.

Das stimmt, zwei Stunden war ich im Studio bei Wolfgang Lenk und habe ein paar Sachen eingesungen. Aber ein Song dazu – ich weiß es nicht. Wir schreiben ja zur Zeit Songs für das neue Prinzen-Album, das im Herbst kommen soll. Das machen wir zusammen mit anderen Leuten, Musikern aus Berlin, Köln, Hamburg ... Das lässt sich ganz gut an. Wir wollten unseren Tunnel mal verlassen. Aus Thomaner-Chor-Zeiten kennen wir uns ja schon von sonstwann, machen seit mehr als 30 Jahren zusammen Musik.

Und als Solo-Projekt?

Nach Eberswalde fahre ich weiter nach Sülfeld, ein Dorf in Schleswig-Holstein, das tierischen Nazistress hat. Der Pfarrer dort hat ein kleines Musikfestival gegen Rechts organisiert. An dieser Front geradezustehen, das ist eher etwas, was mich zur Zeit antreibt.

Damit wären wir bei dem Titel Ihres Buches und Ihrer Konzertlesung jetzt: "Courage zeigen".

Das Buch – ich bin mir darüber im Klaren, dass das keine große Literatur ist. Ich habe das so runtergeschrieben, Anekdoten und Erinnerungen aus meinem Leben, und hatte Glück, dass ich eine gute Lektorin hatte, die alles sortiert hat. Der rote Faden ist natürlich "Courage zeigen". Wir haben das Buch so genannt wie das Festival in Leipzig, das wir seit 20 Jahren organisieren, auch gegen Gewalt und Rassismus. Manchmal ist mir das alles selbst zu salbungsvoll. Am Ende ist Courage aber ein großer Anker in meinem Leben. Es geht doch darum, sich selbst darum zu kümmern, in was für einer Welt man lebt. Man kann nicht sagen, die Politiker machen das schon. Nee, die machen das nicht! Oder sie machen es umstritten, so wie jetzt in Erfurt. Wenn ich mitkriege, dass da die Oberhardcore-Nazis versuchen, die ganze Demokratiekaste auszutricksen und die Republik ins Wanken zu bringen, kann ich einfach nicht entspannt bleiben.

Erinnern Sie sich daran, wann Sie das erste Mal Courage bewiesen haben?

In dem Buch geht es ja eher darum, wann ich nicht Courage gezeigt habe. Ein besonderes Ding war da der 9. Oktober 1989. An dem Tag wäre es meine vierte Montagsdemo in Leipzig gewesen. Ich war die Woche davor da und habe gesehen, wie hart die Polizei zuschlägt. Man rechnete mit einer chinesischen Lösung. Bei dieser entscheidenden Demo waren 70.000 Leute dabei – und ich eben nicht, ich war zu feige.

Wann haben Sie denn zuletzt Courage nicht gezeigt?

Eine gute Frage. Ich würde eigentlich schon über mich sagen, dass ich immer versuche, wach zu bleiben. Ich nehme mir vor, etwas zu sagen, wenn mir zum Beispiel jemand schwulenfeindliches oder rassistisches Zeug erzählen will. Und ich versuche auch den Perspektivwechsel, zu verstehen, warum der das sagt. Aber sicher, im engeren Kreis, bei Bekannten, gibt es immer mal wieder so Situationen, wo du dich nicht traust zu sagen: Schnauze. Oder einfach Nein. Manchmal ist es nicht leicht, den Moralapostel zu spielen.

Auf jeden Fall sind Sie bekannt als Künstler, der offen gegen Rechtsradikalismus auftritt. Ist die Konzertlesung in Eberswalde jetzt auch so zu verstehen?

Ich bin ein Entertainer, ich bin dafür da, die Leute zu unterhalten. In dem Wort "Unterhaltung" steckt aber auch das Wort "Haltung". Für mich ist es logisch, dass ich meine Bühne auch dafür nutze. Die Leute brauchen aber keine Angst zu haben, den ganzen Abend diesen Nazischeiß zu hören. Ich mache es immer so, dass ich mit den eher lustigen Geschichten anfange, das Publikum zum Lachen bringe. Ich werd‘ viel erzählen.

Was wird musikalisch zu hören sein?

Das werden wir sehen. Ich hab‘ ein paar neue Songs, die ich ausprobieren kann. Von Udo Lindenberg und von Rio Reiser wird was dabei sein und natürlich gibt’s auch andere Sachen von mir.

Wie kommt es eigentlich, dass Sie so schnell wieder hier sind? Im September haben Sie mit den Prinzen in der Maria-Magdalenen-Kirche gespielt, solo am Klavier dann im November gleich zweimal, wie jetzt auch im Café Kleinschmidt.

Weil es cool war. Und weil der Chef von dem Laden gesagt hat: Du hast doch noch so eine Lesung, willst du das machen? Ich find’s großartig, dass so ein Typ sich auf die Fahnen schreibt, Kultur herzubringen. Es sind immer vor Ort die Leute, die sich einen ausdenken. Und am Ende bin ich doch gern da unterwegs, wo ich merke, ich komme an mit dem, was ich mache.

Stimmt es, dass Ihre Eltern Sie nach Bach Sebastian genannt haben und wie sehr hat der Sie geprägt?

Ja, das ist so. Und logisch hat mich Bach geprägt. Vier von uns Prinzen waren im Thomaner-Chor. Neun Jahre, von der vierten bis zur 12. Klasse, singst du da zwei Stunden am Tag Bach. Im Rückblick habe ich die Zeit wie eine permanente Klassenfahrt empfunden. Wir waren ja auch viel auf Reisen. Ich war als Kind in Japan, Spanien, in der Schweiz, sonstwo. Das sind alles Sachen, die dich noch neben der Musik prägen. Und meine Lieder werden immer nach meinen großen Buddys klingen: nach Bach, den Beatles, Udo Lindenberg und Queen.

Für Montag gibt es im Café Kleinschmidt noch Karten (27 Euro). Beginn ist 20 Uhr.