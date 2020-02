Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt Was den Publikumsandrang angeht, trennen im Antiquitäten-Universum galaktische Weiten den Ankäufer Heiko Witte von der ZDF-Show "Bares für Rares". Das gibt er selber zu. So wie unlängst, als der 56-Jährige aus Cottbus eine Stunde lang Fototechnik, vor allem DDR-Kameras, im Fürstenberger Party Service von Marion Krüger begutachtet. "Wenig für (fast) Wertloses", passte bei ihm als Slogan besser. Denn die Bürger, die Heiko Witte ihre vermeintlichen Schätze bringen, machen kaum Kasse.

Heiko Witte kauft DDR-Utensilien aller Art auf. "Billigzeug", bekommt eine Seniorin von ihm zu hören, die eine Precisa-Kamera der sächsischen Kamera-Fabrik Woldemar Beier (ab 1972: VEB Kamerafabrik Freital) auspackt. Die Frau ist fassungslos, fängt sich aber wieder. Heiko Witte gibt ihr einen symbolischen "Fünfer". Für eine Kamera, die in den 1950-er Jahren ein Monatsgehalt kostete. Er weiß das. Keiner der rund 20 Anbieter, die sich ab 14 Uhr auf seine Annonce hin einfinden, möchte sich von der MOZ fotografieren lassen oder den Namen preisgeben. So auch ein Senior. Witte zahlt ihm 50 Euro – für ein Luftgewehr-Modell 356 von 1956, ein Bajonett und ein Kristall-Mikrophon aus den 1950-er Jahren. Lockerer sind da schon die Eheleute Egon und Erika Thiele aus Müllrose. Als Heiko Witte dem Mann sagt, dass dessen Kameras nichts wert sind, ist Egon Thiele baff: "Das sind Erinnerungsstücke aus unserer Jugend: Fotoapparate. Exa 1, Exa B1, dann eine Pentax, zwei Belichtungsmesser." Wann hat er die gekauft? "Ab 1965", weiß er noch. Und der Preis damals? Erika Thiele sagt: "Mehr als 200 DDR-Mark". Er fügt an: "Die Exa 1a hat so um die 300 bis 400 DDR-Mark gekostet."

Thiele schenkt ihm die Apparate

Geld gibt es dafür heute nicht mehr. "Es ist schade, da hängt Herzblut dran", sagt Egon Thiele und schenkt Witte die vier Kameras. Ihm "täte es leid, wenn sie in der Mülltonne landeten."

Angebot und Nachfrage regeln den Preis: Wovon es viel gibt, dafür gibt es wenig Geld. So ist das auch mit DDR-Utensilien. Heiko Witte versteht die Enttäuschung seiner Kunden, sagt aber auch: "Wenn jemand eine ganze Tasche voll mitbringt, dann ist ja meisten etwas dabei. Aber wenn jemand nur eine Exa-Kamera aus Dresden mit einem normalen Objektiv mitbringt: So etwas verkaufe ich kistenweise über das Internet." Wo liegt denn der Gewinn, wenn man an die Dame denkt, der er fünf Euro zahlte? "Wenn ich davon 20 Stück auf einmal verkaufe, dann geht so eine Kamera im Durchschnitt für etwa 20 Euro weg – an Wiederverkäufer in Tschechien, Holland, Italien oder Spanien", sagt er.

Und was bringt eine Praktika? Heiko Witte: "Einst bis zu 1000 DDR-Mark teuer, ist die Praktika heute relativ wertlos. Mit normalen Objektiven, wie etwa einem Carl Zeiss Jena Tessa – auch Adlerauge genannt –, erzielt man einen Verkaufspreis von nur 20 bis 25 Euro pro Stück. Es gibt zu viele davon."

Was wäre eine Sternstunde für ihn? "Es gibt das lichtstarke Objektiv Zeiss-Biotar 1,575, von dem nicht sehr viele hergestellt wurden. Das hat bei gutem Zustand einen Verkaufswert von 1300 bis 1500 Euro. Dieses Objektiv mit 75 Millimeter Brennweite ist groß wie eine Faust und sehr beliebt", weiß der Ankäufer.

Ein Kunde bietet 100 Kameras an

Als wir uns von ihm verabschieden, hat er noch einen Termin südlich von Fürstenberg. "Der Kunde sagt, er habe 100 Kameras gesammelt", erzählt Witte. Seinen nächsten stationären Ankauf will er nicht verraten, "sonst steigt Konkurrenz auf", aber Termine kann man mit ihm vereinbaren. Telefon: 0355-7842544 oder Handy: 0151/72244667.