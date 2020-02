Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Taxifahrer müssen, ehe sie durchstarten können, eine Ortskundeprüfung ablegen. Mit dem Verschmelzen der beiden Altkreise zum Landkreis Barnim 1993 stiegen damit auch die Anforderungen.

Offenbar so sehr, dass das Gewerbe nun über Taxifahrer-Nachwuchs klagt. Viele schaffen die Prüfung nicht.

Deshalb gab es schon im vergangenen Herbst das Ansinnen im Kreistag, die Prüfung zu erleichtern, ohne beliebig zu werden. Moderne Orientierungssysteme für die Navigation kämen außerdem zum Einsatz.

2018 bestanden nach Auskunft des Landrats Daniel Kurth (SPD) von zwölf Teilnehmern im Landkreis immerhin vier diese Prüfung. Acht fielen durch, davon hätten vier unentschuldigt zum Test gefehlt. 2019 waren zwei Teilnehmer erfolgreich von sechs angemeldeten Nachwuchsfahrern. Recht und Gesetz umzusetzen, sei seine Aufgabe, hatte Kurth da betont. Die Lösung könne nicht darin liegen, den Landkreis wieder zu zerschneiden, wie einige Abgeordnete für die Prüfung gefordert hatten.

Der Antrag, der im Zuge der neuen Taxitarifverordnung aufkam, schickte das Ansinnen zur Prüfung und Entscheidung zurück in den Wirtschaftsausschuss, der sich damit befasst hat.

Zwei Varianten

In der nun vorgelegten Richtlinie zur Durchführung der Ortskundeprüfung für Taxifahrer stehen zwei Varianten, führt Marcel Kerlikowsky, Sachgebietsleiter Straßenverkehr im Barnim, aus. Variante 1 geht von einer 20-minütigen mündlichen Prüfung aus. Der Prüfling muss Fragen zu Zielen im Landkreis beantworten und die kürzesten Wege kennen.

Variante 2, so der Vorschlag, würde aus mündlichem und schriftlichem Prüfungsteil bestehen mit Multiple-Choice-Fragen, also mehreren Antwortmöglichkeiten. Schriftlich seien 20 Fragen statt bisher 30 zu beantworten. 80 Prozent sollten richtig sein, um zu bestehen.

Auch das Land Brandenburg hatte inzwischen informiert, dass die Ortskundeprüfung nicht gänzlich wegfallen dürfe. Erforderliches Wissen sei für den gesamten Kreis nachzuweisen. Wie Kerlikowsky erläutert, liege der Schwerpunkt der Zielfragen bei den Städten Bernau und Eberswalde. Besondere Ziele von Schiffshebewerk bis zu Kloster Chorin oder Bauhausdenkmal Bundesschule würden abgefragt. Vom Ausgangsbahnhof aus sollten künftige Taxifahrer dann auch die Ziele kennen und den für den Fahrgast günstigstem Weg finden.

Gerade Navigationsgeräte könnten das nicht immer gewährleisten, so die Erfahrung aus dem Ausschuss. Wer in Berlin oder in anderen Großstädten in ein Taxi steigt, berichtete Carsten Bruch (CDU), würde oftmals über viel weitere Wege ans Ziel gebracht als nötig. "Mir ging es gerade in Düsseldorf so. Eine gewisse Ortskenntnis ist einfach dringend nötig", kommentierte der Fraktionsvorsitzende.

Ralf Christoffers (Linke) schlug vor, Variante 1 zu folgen. Christiane Herrmann (BVB/Freie Wähler) betonte, "eine Erleichterung war Ziel unseres Antrags". Ihre Fraktion könnte daher gut mit Variante 1 leben. Es herrschte Konsens im Kreis-Wirtschaftsausschuss, der die mündliche Prüfung nun dem Kreisausschuss empfiehlt, der am 24. Februar um 18 Uhr im Kreishaus Eberswalde tagt, weiterreicht. Abschließend entschieden wird die Sache im Kreistag, der am 11. März zusammentritt. Für die Prüfungen soll eine Übergangszeit gelten. Das Datum der Antragstellung ist bindend. 70 Taxis fahren durch den Barnim. 28 Betriebe gibt es.