Kerstin Bechly

Werder/Pillgram (MOZ) Auf den knapp 30 Weinbergen Brandenburgs ist der Rebschnitt in vollem Gange. Mit einigen Sorgenfalten schaut dabei Matthias Jahnke vom Weingut Patke in Pillgram (Oder-Spree) auf seine Rebstöcke. "Der Winter ist zu warm. Die Knospen werden schon dick. Wir lassen deshalb aus Sorge vor Spätfrösten zusätzlich eine sogenannte Frostrute stehen", berichtet der Hobby-Anbauer, einer von vier Weingut-Herren über 1,7 Hektar in Pillgram und einem Hektar in Grano (Spree-Neiße).

Im vorigen Jahr Anfang Mai hatte Frost in einer einzigen Nacht einen hundertprozentigen Schaden an den blühenden Rebstöcken in Pillgram verursacht. Zwar trieb der Wein neu aus, "aber wir hatten bestimmt sechzig Prozent weniger Ertrag. So etwas soll uns nicht noch einmal passieren." Jahnke und seine Mitstreiter, vor allem aus dem Familien- und Freundeskreis, wollen deshalb vorsorgen. Der Unternehmer hat sich Bauheizungen besorgt, mit deren Gebläse im Ernstfall warme Luft zwischen die Rebstöcke gepustet werden kann. Und auf einem Versuchsfeld mit 200 Solaris-Stöcken hat er Heizdrähte am Bindedraht befestigt, die über ein Notstromaggregat betrieben werden können. Warnmeldungen bei Temperaturstürzen im Frühjahr liefert ihm eine Wetterstation per Mail.

Hanglage von Vorteil

Etwas gelassener blickt Hans-Wilhelm Richter aus Neuzelle (Oder-Spree) auf mögliche Spätfröste, auch wenn er ebenfalls schon mit Schäden leben musste. "Aber meine 550 Stöcke sind alle in Hanglage angebaut, da können eisige Temperaturen besser abziehen. Im vorigen Jahr hatte ich Glück", erzählt der Hobby-Winzer, der über 50 verschiedene Sorten anbaut. Richter verweist auf das besondere "Glück" der Winzer gegenüber Obstbauern, weil Wein eben ein zweites Mal ausschlägt, während Obstbäume, deren Blüten erfroren sind, diese Reaktion nicht zeigen.

Auf Spätfrost kann Manfred Lindicke auf seinen Weinbergen Wachtelberg und Galgenberg in Werder (Potsdam-Mittelmark) nicht reagieren. "Mit Feuer dürfen wir nicht arbeiten, weil wir uns im Stadtgebiet befinden. Um Wasser zu versprühen, reicht die Leistung des Wasserwerkes nicht aus", erklärt er. Von einer Frostrute halte er nichts, weil der zweite Austrieb nicht die Qualität bringe. "Wir vertrauen auf die Wärmewirkung der Havel und der leichten Böden", erklärt der Unternehmer, dessen Firma Weinbau Dr. Lindicke 2019 durch Spätfrost bei Müller-Thurgau gut zehn Prozent Verlust einfuhr.

Frost, den wünscht sich Manfred Lindicke aber in diesen Wochen. Ideal wären -3 bis -8 Grad Celsius. "Das schadet den Rebstöcken nicht, aber den Schädlingen. Bei Plusgraden gehen die nicht kaputt. Traubenwickler sind später noch behandelbar. Aber die Kirschessigfliege ist effektiv kaum zu vertreiben", beschreibt der Werderaner die Problematik.

Mit den Pflegemaßnahmen kommen er und seine Mitarbeiter gut voran. Mehr als die Hälfte der über 30 000 Rebstöcke sind geschnitten, etwa 40 Prozent angebunden. An diesem Wochenende sind die Weinbauer aus Werder auf der Weinmesse in Berlin vertreten – als einzige Brandenburger. Bei 60 000 abgefüllten Flaschen, die seit gut sieben Jahren im zweiten Familienbetrieb Havelland OWS GmbH selbst gekeltert werden, können sie eine große Nachfrage erfüllen. Das gelingt anderen Brandenburger Winzern noch nicht.

Zweimal Qualitätsweine

Favoriten unter seinen Weinen, von denen einige schon ausgezeichnet wurden, hat Lindicke nicht, er findet alle sehr gut. Die Weine aus Werder, deren Flächen zum Anbaugebiet Saale-Unstrut zählen, beweisen, dass auch an der "Polargrenze des Weinbaus" Qualitätsweine erzeugt werden können. Dieses Siegel weisen in Brandenburg derzeit nur noch die Erzeugnisse aus Schlieben (Elbe-Elster) auf, deren Flächen weinrechtlich zum Bereich Elstertal im Weinbaugebiet Sachsen gehören.

Vielleicht in vier, fünf Jahren, so überlegt Matthias Jahnke, könnte auch das Weingut Patke in Berlin vertreten sein. Mit 20 000 Flaschen lässt sich die ganzjährige Nachfrage noch nicht erfüllen. Deshalb wird in diesem Jahr die Fläche in Pillgram um einen Hektar erweitert, unter anderem mit 800 Chardonnay-Reben und Muscaris für die Sektkellerei.

Die Pillgramer und Granoer Weine der jüngsten Lese, darunter Johanniter, Goldriesling und Weißburgunder, weisen wieder die höchste Landwein-Qualität auf. "Das haben uns gerade die Weinlabore aus der Pfalz bestätigt. Das hat auch unseren Kellermeister Mario Hornauer mächtig gefreut", berichtet Matthias Jahnke. Und so blickt er erwartungsvoll auf den 8. Mai. Dann werden bei der Jungweinprobe der Brandenburger Weine, die das Weingut im Bad Saarower Theater am See organisiert, auch die eigenen Produkte verkostet. Der Kartenverkauf läuft.