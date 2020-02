Daniela Windolff

Herzsprung (MOZ) Ausgelassen kichern die beiden Mädchen, toben wie zwei Wirbelwinde, die Nasenspitze noch klebrig von der Kugel Eis, die sie eben ihrer Mama mit dem niedlichen Charme kleiner Kinder abgetrotzt haben. Skadi und Finja sind Zwillinge und auf den ersten Blick kaum voneinander zu unterscheiden. Dabei drohte das Leben der unzertrennlichen Schwestern brutal auseinandergerissen zu werden. Bei Finja wurde als Baby ein seltener, bösartiger Hirntumor diagnostiziert. Der raumfressende Tumor füllte bereits die Hälfte des kleinen Kopfes aus. Das zarte Familienglück drohte mit einem Schlag zu zerbrechen. Fortan wurde die Sorge um Finja, um Chemotherapien, Operationen, Keime und Tod zum Alltag der Eltern Julia und Stefan Aldinger aus Herzsprung und ihrer drei Kinder, den Zwillingen und dem damals dreijährigen Bruder Malte. Immer wieder musste Julia Aldinger mit ihrer Tochter in die Klinik nach Berlin fahren. Finja verbrachte mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause. Die Erinnerungen an diese Zeit werden immer wieder schmerzlich wach, wenn sie mit Finja zu Kontrolluntersuchungen nach Berlin fahren muss. Und jedes Jahr im Januar, als vor fünf Jahren der Albtraum ihres Lebens begann. Doch jedes Jahr werden sie erträglicher, wenn die Blutwerte gut sind. Denn mit jedem Jahr steigt die Chance, dass der Krebs besiegt ist. Erst nach zehn Jahren, so sagen die Ärzte, gelte Finja als geheilt. "Die Angst ist noch da, aber sie bestimmt nicht mehr so unser Leben", sagt Julia Aldinger ruhig. Ihr Leben bestimmen nun vier aufgeweckte Kinder, die die Familie auf Trab halten. Vor drei Jahren bekamen Malte, Finja und Skadi noch Schwesterchen Greta.

Dass Finja leben darf, grenzt für Julia Aldinger an ein Wunder. Damals hatte sie all ihre Hoffnungen auf eine alternative homöopathische Therapie gesetzt, die das geschwächte Immunsystem des Kindes stärken und die Nebenwirkungen der Chemotherapie lindern sollte. Doch die Kosten von 5000 Euro bezahlte die Krankenkasse nicht. Aus eigener Kraft konnte die Familie das Geld nicht aufbringen, denn auch spezielle Hilfsmittel, die Finja benöigte und die vielen Fahrten nach Berlin waren teuer.

Also startete die Familie einen Spendenaufruf. Die MOZ berichtete. Viele Menschen berührte das Schicksal der kleinen Finja und spendeten, auch der Verein Uckermark gegen Leukämie unterstützte die Familie. Ute und Andreas Ludwig, die sich als selbst betroffene Eltern seit Jahren für die Hirntumorhilfe engagieren, schenkten der Familie ein Fotoshooting, "damit wir auch mal schöne Fotos aus dieser Zeit haben", lächelt Mama Julia. "Wir haben sehr viel Unterstützung von der Familie, Freunden und Arbeitskollegen erfahren."

Eine Familienkur im Schwarzwald verschaffte der Familie außerdem eine dringende Verschnaufpause und Gemeinsamkeit, denn durch Finjas Krankheit mussten auch die Geschwister, vor allem Malte, viel zurückstecken. Bis heute erinnert sich der Achtjährige jedes Mal daran, wenn er ein Taxi sieht, wie oft er weinen musste, wenn die Mama wieder mit dem Taxi nach Berlin fuhr und tagelang in der Klinik blieb. Während der Kur lernte die Familie andere Betroffene kennen. Freundschaften entstanden. "Nicht alle Kinder haben es geschafft. Dann fällt es schwer, von unserer glücklichen Familie zu berichten."

Heute scheint nichts mehr an Finjas schwere Krankheit zu erinnern. "Finja hat sich prächtig entwickelt und den Rückstand zu ihrer Zwillingsschwester aufgeholt. Die vielen Chemos, Operationen und Infektionen hatten den kleinen Körper sehr geschwächt. Finja war schmächtiger als ihre eineiige Zwillingsschwester, lernte erst mit 2 Jahren laufen, dafür aber sehr zeitig sprechen. "Die vielen Klinikaufenthalte behinderten ihre motorische Entwicklung. Zum Ausgleich haben wir sehr viel mit ihr erzählt", erinnert sich die Mutter. Bis heute ist Finja das Schnatterinchen der Familie und freut sich auf den Sommer. Da hat sie Geburtstag. Sie wird sechs.