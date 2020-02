Annette Herold, Conradin Walenciak

Grünheide (MOZ) Keine zwei Minuten, dann ist die Kiefer zerlegt. Stück für Stück arbeitet sich die Ernte-Maschine am Freitag im Tesla-Wald an der L38 vor. Am Abend zuvor hatten die Harvester losgelegt, kurz nachdem das Land die Fällgenehmigung zur Vorbereitung der Industrieansiedlung erteilt hatte.

Innerhalb von zwei Wochen sollen die zunächst genehmigten 90 Hektar Wald gefällt werden, sagt Vize-Regierungssprecher Simon Zunk. Dieser ist am Freitag vor Ort, um Medienvertretern Rede und Antwort zu stehen. 29 Harvester seien im Einsatz, berichtet er, sechs Rücke-Maschinen. Gearbeitet werde in zwei Schichten, sonntags sei Ruhe im Wald. Was aus dem Holz wird, entscheide Tesla als Eigentümer des Geländes.

Zeichen von Protest sind Freitagmittag nicht zu erkennen. Ab und zu halten Autos an, die Fahrer machen Fotos vom Wald, der gerade abgeholzt wird. "Fürs Familienalbum", sagt ein Mitsechziger grinsend und steigt wieder in seine Limousine schwäbischer Produktion. Einige Meter weiter zückt ein jüngerer Mann das Handy. "Eine Sauerei", schimpft er, als er die Szenerie fotografiert.

Während im Wald Fakten geschaffen werden, arbeitet die Politik daran, die Region auf Tesla vorzubereiten. Im Grünheider Hauptausschuss machte sich am Donnerstagabend bei der Fraktion Bürgerbündnis-FDP, mit ihrem Finanzausschussvorsitzenden Thomas Wötzel, Ernüchterung breit, als Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) seine Ausführungen zum Thema Tesla beendet hatte. Vorgestellt hatte er Ergebnisse der Task-Force-Gruppen, welche die Thematik bearbeiten.

Demnach ist Folgendes geplant: In einem ersten Schritt sollen die Ortsbeiräte für ihren Ortsteil Listen mit Bedingungen aufstellen, die hinsichtlich Siedlung, Infrastruktur und Versorgung kurzfristig, mittelfristig und langfristig erfüllt werden müssen. Diese Listen werden dann vom Grünheider Hauptausschuss zusammengefasst und auf die gesamte Gemeinde Grünheide angepasst.

Nach Vorlage bei der Gemeindevertretung geht die Liste mit Forderungen zur Steuerungsgruppe des Landkreises gegen – der der Landrat, Bürgermeister der Region und Amtsdirektoren angehören. Diese erarbeiten dann mit der Gemeinsamen Landesplanung Berlin/Brandenburg ein Entwicklungskonzept.

Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) kritisierte die Informationspolitik des Bürgermeisters. "Es wäre schön gewesen, diese ganzen Infos vorab zu bekommen. Dann hätten wir hier darüber diskutieren können. So hören wir uns das alles an, können das aber einfach aufgrund der großen Menge an neuen Informationen gar nicht alles erfassen." Da diese Konzepte erst kurzfristig fertiggestellt wurden, sei eine Vorab-Info nicht möglich gewesen, hielt Christiani dagegen.

Sowohl Kohlmann als auch Wötzel forderten für die Ortsbeiräte Unterstützung durch Städteplaner. "In diesen Gremien haben wir doch ansonsten gar nicht die fachliche Kompetenz, um stichhaltige Forderungen zu stellen", sagte Wötzel. Christiani sah das anders, da noch gar keine ausgereiften Konzepte von den Ortsbeiräten gefordert seien. "Es geht eher um die Befindlichkeiten der Ortsteile. Und das schafft man auch ohne Städteplaner."

Zudem sei auch gar kein Budget geplant, aus dem Städteplaner bezahlt werden könnten. Aus dem Zukunft-Investitionsfonds für Infrastrukturentwicklung in Brandenburg bekomme die Gemeinde Grünheide jedenfalls nichts. Dieser Fonds über eine Milliarde Euro wurde vom Landtag beschlossen. 100 Millionen davon sollen für die Infrastrukturentwicklung rund um die Tesla-Ansiedlung ausgegeben werden – 10 Millionen noch in diesem Jahr, 90 im nächsten.

Diverse Vorhaben geplant

Wohin das Geld fließen soll, habe die Task-Force auch schon erarbeitet. "Geprüft wird die Elektrifizierung eines Gleisanschlusses zum Werksgelände von Tesla, außerdem die Verlängerung des Bahnhofs Fangschleuse beziehungsweise dessen Verlagerung in Richtung der Autofabrik", las Christiani vor. Weitere Vorhaben seien die S-Bahn-Verlängerung über Erkner hinaus, eine Aufstockung der Buslinien, die Erweiterung der Autobahnanschlussstelle Freienbrink, der Bau einer zweiten Anschlussstelle, eine weitere Verbindung zwischen Autobahn und L23, eine Über- oder Unterführung der Bahnstrecke sowie der vierspurige Ausbau der Straße zwischen dem Hangelsberger Kreisel bis hin zur Autobahn.

Diese Projekte seien alle in der Hand des Landes, werden deshalb auch von diesem finanziert. "Und womit sollen wir planen, wenn wir von diesen Millionen nichts bekommen?", wollte Thomas Wötzel wissen. "Mit welchem Geld sollen wir die Straßen bauen, die in unserer Verantwortung liegen?" Zumindest vom Land ist dafür zunächst keine Förderung vorgesehen, so Christiani dazu.