Fürstenwalde (MOZ) Die seit Jahren in Frankfurt (Oder) etablierte Vortragsreihe "Vorsprung durch Wissen" geht 2020 erstmals auf Tour, um die Wissensabende prominenter Referenten in die Landkreise des Gebiets des Märkischen Medienhauses zu bringen.

Im "Der Hof Fürstenwalde" in Fürstenwalde finden vier Vortragsabende der Tour durch sechs Landkreise statt. Präsentiert von der Märkischen Oderzeitung, der Sparkasse Oder-Spree und dem Autohaus Skjellet.

Prominente Referenten aus ganz Deutschland, die auch zu den Bestsellerautoren der Sachbücher zählen, bringen ihr Wissen auf die Bühne und liefern 90 Minuten Wissensimpulse ab. Es wird komprimiertes Wissen geboten, um bequem und kurzweilig einen Abend das Fitness-Studio fürs Gehirn besuchen zu können. Wissen tanken in geselliger Atmosphäre. Alle Themen dienen der Persönlichkeitsentwicklung, um neben dem Fachwissen persönliche Stärken wie Gesichtssprache, Denkmuster, Vertrauen und Artikulation zu besitzen. Genau die Stärken, die uns wettbewerbsfähig, zukunftsfähig und engagiert machen.

Was das Gesicht über uns verrät

Zu den vier Referenten, die bei der MOZ-Tour 2020 nach Fürstenwalde kommen, zählt der internationale Experte in Gesichtslesen, Eric Standop. Er hat bei drei Meistern auf drei Kontinenten gelernt und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung. Auf beeindruckende Weise zeigt er, was ein Gesicht über das Leben und die Gesundheit von Menschen preisgibt. Der Experte für Selbstmotivation, Dani Nieth, sagt dem destruktiven Jammern den Kampf an und erklärt, wie sich Muster brechen und Energiekiller abschaffen lassen. Um Vertrauen geht es im Vortrag von Leo Martin, Ex-Geheimagent und Bestsellerautor. Erfahren Sie, wie es leicht gelingt, Kontakt aufzunehmen, Vertrauen zu gewinnen und andere von sich zu überzeugen. Dr. Monika Hein, Doktorin der Phonetik, Business Coach und Stimmtrainerin, verrät die Geheimnisse der Sprecherszene, und sie zeigt, wie man stimmlich gut ankommt.

Bei den Vortragsabenden werden nicht nur die Hirnzellen trainiert, sondern auch die Bauchmuskeln, denn es wird an allen Abenden herrlich viel gelacht. Lachen ist der Gedächtnis-Leim, um Wissen dauerhaft im Kopf zu verankern. Das Wissen adressiert sich weder an eine Branche noch an einen beruflichen Status und kann komplett ohne Vorkenntnisse im Thema wahrgenommen werden.

Für jede Karrierestufe geeignet

Ob Berufseinsteiger oder auf der Karriereleiter schon weiter gekommen – es sollte für jeden etwas dabei sein. Für Manche ist es viel neues Wissen und für andere ist es ein fantastischer Motivationskick, Wachrüttler und Katalysator, vorhandenes Wissen in die Anwendung zu bringen. Beides ist Ziel dieser Veranstaltungen: Wissen mitnehmen, aber auch schlummerndes Wissen in die Umsetzung zu bringen. Die Themen um die Stärke der Persönlichkeit, der Kommunikation, Veränderungsfähigkeit von Denkmustern und Menschenkenntnis vermitteln ein Wissensspektrum, welches sowohl Studenten, Angestellte, Teams, Führungskräfte und Unternehmer anspricht. Diese Stärken, die hier trainiert werden, braucht jeder unabhängig von Status oder Bildung.