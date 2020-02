BRAWO

Brandenburg Am 20. Februar jährt sich der Tod von Sven Beuter zum 24. Mal. DIE LINKE. Brandenburg an der Havel unterstützt den Aufruf der Antifa Jugend Brandenburg/Havel, der linksjugend[solid] Brb/Havel und des Alternativen Schulbündnisses Brandenburg zu einer Kundgebung am 20. Februar um 19 Uhr an der Gedenkplatte in der Havelstraße 13 und ruft alle Havelstädter*innen dazu auf, daran teilzunehmen und so die Erinnerung an Sven Beuter und an die faschistische Tat im städtischen Gedächtnis wach zu halten. Neben dem Gedenken an Sven Beuter soll mit dieser Kundgebung auch auf gesellschaftliche Verhältnisse aufmerksam gemacht werden, die solche Taten begünstigen. Ähnlich wie in den 1990ern erleben wir in den vergangenen Jahren wieder einen Rechtsruck bis in die Mitte der Gesellschaft. So hat auch der Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD) dazu beigetragen, ein Klima der Hetze und Ausgrenzung zu erzeugen. Täter*innen wie Sascha L. fühlen sich durch solche Entwicklungen bestätigt und meinen, einen vermeintlichen "Volkswillen" umzusetzen. Dem gilt es entschieden und wahrnembar entgegenzutreten.

Am 15. Februar 1996 begegnete der 23-jährige Punk Sven Beuter in der Grabenstraße dem Faschisten Sascha L. Nach einer angeblichen verbalen Auseinandersetzung, es gab keine Zeug*innen und später nur die Aussage des Täters, prügelte L. derart auf Beuter ein, schleifte ihn 50 Meter in die Havelstraße und traktierte ihn dort weiter mit Tritten, dass er am 20. Februar 1996 im Krankenhaus starb.

Sascha L. wohnt in Brandenburg an der Havel, ist oft in der Stadt zu sehen. Von seiner menschenverachtenden Ideologie hat er bis heute nicht gelassen und bewegt sich noch immer in rechtsextremen Kreisen.