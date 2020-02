Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Fest in der Hand des Kampfsports ist am Sonnabend ab 10 Uhr die Sporthalle am Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion. Dort richtet das Eberswalder Kickbox Team den 15. Eberpokal aus. 350 Meldungen aus Polen, Dänemark und ganz Deutschland sind beim Veranstalter eingegangen. Der Eberswalder Gastgeber freut sich auf 29 Starts der eigenen Kampfsportler.

Zwei "heiße Eisen" gehen dabei mit Mino Miguel Miserius und Anastasia Hoffmann ins Rennen. Beide Eberswalder Kämpfer, die auch Mitglieder des deutschen Nationalteams sind, haben ihre Top-Form gerade beim Bayern Pokal unter Beweis gestellt. Mino Miguel Miserius holte in Bayern zwei Silbermedaillen. Anastasia Hoffmann erkämpfte sich einmal Silber und einmal Gold – ein sehr guter Saisonstart für die beiden, die sich beim Heimturnier um den Eberpokal ebenfalls gute Chancen ausrechnen dürfen.