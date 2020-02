Stephan Dreyse

Altlandsberg In der dritten Auflage des Altlandsberger Brauerei-Pokals konnten sich die Fußballer des zweimaligen Cup-Siegers aus Bötzow in diesem Jahr bei den Altherren der Ü 50 nicht durchsetzen. Sieger wurden die Routiniers des VfB Fortuna Biesdorf. Bei den Altherren der Altersklasse Ü 35 hingegen wurde der SV Rot-Weiß Werneuchen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor dem Gastgeber und Cup-Verteidiger MTV Altlandsberg.

Mit Unterstützung der namensgebenden Altlandsberger Sozietätsbrauerei und -brennerei AG hatten Ronny Burkhardt und Burkhard Bartelt ein Doppelturnier für Ü 50- und Ü 35-Teams aus der Region ins Leben gerufen, das sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut. Während einige Mannschaften schon das dritte Mal mit dabei waren, gab es auch neue Gesichter in der Erlengrund-Halle. "Wir haben hier praktisch zwei komplette Turniere an einem Sonntag", erinnert Ronny Burkhardt an den organisatorischen Aufwand. Erst spät konnte am Vorabend die Halle vorbereitet, Tore und Technik aufgebaut werden, da die MTV-Handballer einen Heimspieltag bestritten.

Klare Ergebnisse eher rar

Das erste Turnier an diesem Tag bestritten die Ü 50-Fußballer, wobei die Gäste von Eintracht Bötzow sich vorgenommen hatten, ihren Titel zu verteidigen, um damit den Wanderpokal endgültig zu gewinnen. Doch die Partien der erfahrenen Freizeit-Fußballer verliefen oftmals torlos oder Remis. Klare Ergebnisse waren rar. So entschieden am Ende die Tordifferenzen bzw. der direkte Vergleich.

"Die Torhüter werden mit dem Alter immer besser. Vielleicht sollten wir nächstes Mal die großen Turniertore aufstellen", scherzte Burkhard Bartelt am Spielfeldrand.

Die torreichste Partie bestritten die Biesdorfer und die Gastgeber vom MTV. Die Partie endete mit 5:2. Nach 24 Spielen zu je acht Minuten standen die Sieger fest: Deutlich führte der VfB Fortuna Biesdorf die Tabelle an. Es folgten Eintracht Bötzow, der FSV Schorfheide Joachimsthal und der gastgebende MTV. Die SG Rot-Weiß Neuenhagen führte die kleine Finalgruppe an und verwies damit den SV Lichterfelde, SV Gartenstadt und den SSV Köpenick-Oberspree auf die Plätze. Bester Torschütze wurde Jörg Rieck von Fortuna Biesdorf, bester Torwart Jörg Zenke.

Urkunden mit Foto

Eine Besonderheit des Brauerei-Pokals sind neben den Bierkästen für die Teams auch die Urkunden, welche aktuelle Mannschaftsfotos beinhalten, die noch vor dem Spiel gemacht wurden. Mit Pascal Hinkelmann (Berlin), der gleichzeitig der jüngste Unparteiische war, Maik Rekasch (Grün-Weiß Rehfelde) sowie Riccardo Herdam (Lichtenow/Kagel), Dennis Reiniger (MSV Rüdersdorf) standen in beiden Turnieren erfahrene Schiedsrichter bereit. Als technischer Verantwortlicher war wieder Lars Kolander im Einsatz, während Spieler der ersten Männermannschaft Brötchen schmierten und sich einige Vereinsfrauen um den Verkauf und Einlass kümmerten.

Bei den Ü 35-Fußballern wurde dann ein deutlich höheres Spieltempo angegeben. "Rot-Weiß Werneuchen hat stark angefangen und nicht nachgelassen", sagte Ronny Burkhardt zum Favoritenteam, das seiner Rolle gerecht wurde. Die MTV-Fußballer kamen anfangs nicht recht ins Spiel, konnten sich dennoch den zweiten Platz im Turnier sichern. Es folgten die Gäste von Eintracht Bötzow, SV Gartenstadt, Reichenberger SV, SG Grün-Weiß Rehfelde, SG Lichtenow/Kagel und SpG Herzfelde/Hennickendorf.

"Vor allem die ersten drei Teams drückten dem Turnier ihren Stempel auf", sagte Ronny Burkhardt zur Siegerehrung und dankte allen für "gute und spannende Spiele".

War mit Silvio Herdam (Spielgemeinschaft Herzfelde/Hennickendorf) der beste Torhüter schnell gefunden, lagen unter den besten Schützen David Pfützner (Reichenberger SV) und Adrian Slavu (MTV Altlandsberg) gleichauf mit sechs Treffern. Im Neun-Meter-Schießen entschied sich erst, dass Slavu die Trophäe erhält.

Während bereits jetzt ein Termin für den vierten Brauerei-Pokal gesucht wird, äußern die Organisatoren den Wunsch, die Turniere sonnabends auszutragen. Dann könnte nämlich gemeinsam mit einer Afterplayparty gefeiert werden