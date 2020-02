9. Uckermärker Wandertag für Mai angekündigt

Zur Winterwanderung der Crussower passt diese Information des Kreissportbundes und von Tourismus Marketing Uckermark. Beide Veranstalter kündigen für den 10. Mai (das ist genau der Muttertag) zwei Touren rund um Ringenwalde an. "Inmitten des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin, umgeben von ausgedehnten Wäldern und direkt an den Qualitätswanderwegen Uckermärker Landrunde und Märkischer Landweg liegt der Ort", wird auf einem jetzt erschienenen Faltblatt zum Wandertag geschrieben.Auf diesem gibt es auch eine Kurzbeschreibung der Touren. Nach dem Treff an der Tourist-Info Ringenwalde geht es mit Start um 10.15 Uhr entweder für 16 Kilometer als Aktivwanderung über Poratz und Neu Temmen oder über 6 Kilometer bei der Familientour durch Wiesen und Wälder sowie am Wasser der Umgebung vorbei.⇥redAnmeldung: bis 6. Mai per Telefon 03984 835883, Fax 03984 835885 oder als E-mail an info@tourismus- uckermark.de