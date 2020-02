Heinz Herrmann

Frankfurt (Oder) Dem abstiegsbedrohten USC Viadrina ist in der Schach-Landesliga ein überraschender 5:3-Sieg gegen den Tabellenzweiten SC Empor Potsdam II gelungen. Zunächst passierte zwei Stunden lang recht wenig und die erste Punkteteilung gab es am Brett von Thomas Noack. Michael Ziern bezwang den zehnjährigen Peter Grabs, der als größtes Brandenburger Nachwuchstalent gilt. Leider geriet Grit Lippert in einen Angriff auf ihren König, den sie nicht abwehren konnte. Am Spitzenbrett trennte sich Jan Grabowski mit einem Remis von seinem Gegner und die Niederlage von Thorsten Müller konnte Bernd Ketelhöhn mit seinem Sieg egalisieren.

So stand es nach über vier Stunden Spielzeit 3:3 und nur die jüngsten USC-er spielten noch: Daniel Lippert (17 Jahre) und der zwei Jahre jüngere Konrad Hütteroth, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam. Souverän wehrten beide die Angriffsbemühungen ihrer von der Papierform her stärkeren Gegner ab und wurden mit Siegen belohnt, der auch zum Gesamterfolg führte. Gerettet ist der USC vor dem Abstieg aber noch nicht, kann aber gegen einen direkten Konkurrenten im nächsten Wettkampf bei der SSG Lübbenau am 1. März die Weichen endgültig in Richtung Klassenerhalt stellen.

In der 6. Runde der Landesklasse Nord unterlag die 1. Mannschaft des SV Preußen dem SV Briesen deutlich mit 2,5:5,5. Die Frankfurter mussten auf zwei Stammspieler verzichten. Nach einem schnellen Remis von Jan Hentschel folgten innerhalb von einer Stunde die Remisen von Yulian Strus, Michael Heinsohn, Joachim Jacobs und Siegfried Preuß. Damit stand es zwischenzeitlich 2,5:2,5.

Nach genau vier Stunden mussten die beiden eingesetzten Reservisten Marcel Zierke und der erstmals in der Landesklasse eingesetzte Wilhelm Jeremias ihren Gegnern zum Partiegewinn gratulieren. Damit war die Niederlage bereits besiegelt. Am zweiten Brett kämpfte Jens Gellert in einer ausgeglichen Stellung um Ergebniskosmetik. Dabei überzog er seine Stellung und musste letztendlich eine unglückliche Niederlage kassieren. Dadurch rutschen die Preußen auf den 4. Platz ab, sollten aber praktisch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Preußen II mit Unentschieden

Der SV Preußen II hat in der Regionalliga Ost gegen den Tabellenzweiten SC Oranienburg III 3,5:3,5-Unentschieden gespielt. Dabei mussten die Frankfurter zu Hause gleich auf drei Stammspieler verzichten. Da bis auf zwei Reservisten keine weiteren Spieler zur Verfügung standen, konnte man nur mit sieben statt acht Spielern antreten. Glück im Unglück: Auch Oranienburg reiste nur mit sieben Spieler an.

Auf Grund dieser Schwächung ist das erreichte Unentschieden als ein Erfolg zu werten. Ihre Partien gewannen nach sehr gutem Spiel Jürgen Fritsch sowie die Reservisten Günter Müller und Jürgen Andexel. Das einzige Remis an diesem Tag erzielte Jürgen Fritzsche. Niederlagen mussten Uwe Hankel, Carsten Wolff und Mannschaftsleiter Andreas Winkler hinnehmen.