Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Auf der Burg Beeskow eröffnete am Freitag das Restaurant "Cucina Verde" (Grüne Küche) in einem ehemaligen Atelier. Inhaberin Anne Burkhardt-Iovine bekam von Bürgermeister Frank Steffen ein Windlicht geschenkt. Die Gastronomin hat kürzlich auch die Burgschänke auf der Burg Friedland übernommen. Das Restaurant Cucina Verde tauchte zunächst im Gutshaus Sauen auf. Diesen Standort gab sie aber auf, weil er sich nicht rechnete. In den Burgen Beeskows und Friedlands möchte das Cucina-Verde-Team am bewährten Konzept festhalten: Gutbürgerliche, frisch zubereitete Küche mit mediterranem Einfluss. Nebenbei wird wie gehabt Catering angeboten. Auch thematische Veranstaltungen werde es weiterhin geben.