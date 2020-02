Manuela Bohm

Kleßen (MOZ) Für die erste Sonderausstellung sucht das im Aufbau befindliche Kinderbuchmuseum in Kleßen Zeitzeugen, die von 1945 bis 1960 ihre Kindheit in der Region verlebten. Erinnerungen in Berichten verfasst oder mündlich vorgetragen, werden gesammelt und in Bezug auf die in Kinderbücher gezeichnete Kinderwelt gesetzt. Kontakt per E-Mail an kontakt@kinderbuchmuseum-havelland.de.