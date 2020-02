Marco Winkler

Kremmen (MOZ) In Kremmen wird zu so gut wie jedem offiziellen Anlass und bei jedem neuen Bauvorhaben das stetige Wachstum der Stadt betont (und als Herausforderung, die es zu meistern gilt, durchaus angemahnt). Die nach wie vor kleine Ackerbürgerstadt kann zwar keine exorbitanten Sprünge vorweisen, aber sie wächst in der Tat Schritt für Schritt. Festzumachen ist das nicht an den belegten Kita- und Hortplätzen – die mitunter etwas prekäre Lage ist das Resultat zu später Reaktionen auf die mahnenden Worte. Festgezurrt werden kann die Entwicklung mit Zahlen aus der Verwaltung.

Verhaltener Anstieg

So ist Kremmen samt der sechs Ortsteile im vergangenen Jahr um 59 Einwohner gewachsen. Aktuell leben 7 747 Menschen in der Kommune, der Anteil von Männern und Frauen ist dabei gleich verteilt. Ende 2016 waren es noch 7 315. Der Anstieg ist da, wenn auch verhalten, besonders im Vergleich zu anderen Regionen, die den Speckgürtel kratzen oder gar in ihm liegen. Noch profitiert Kremmen nicht von einer hervorragenden Bahnanbindung, die die Massen ins Ländliche lockt.

Im Folgenden eine Auflistung der einzelnen Orte:

Kremmen: Die Kernstadt kann Zuzug verzeichnen. Sie ist in einem Jahr um 58.Einwohner reicher geworden. Momentan leben dort 3 382 Kremmener.

Beetz: Vier Einwohner konnte der Ortsteil gewinnen. Im vorigen Jahr stagnierte die Entwicklung noch. Aktuell leben an einer der schönsten und aufgeräumtesten Badestellen der Region 856 Menschen.

Flatow: Flatow war in der vorigen Statistik ein Sonderfall. Es konnte im Jahr 2018 einen Anstieg von 53 neuen Bewohnern verzeichnen und kam damit auf 754. Unter ihnen waren viele Saisonarbeiter, die ihren Hauptsitz in Flatow angemeldet hatten. Im vorigen Jahr schienen nicht so viele angemeldet gewesen zu sein: Der Ort kommt aktuell auf 716 Einwohner.

Groß-Ziethen: Immerhin konnte Groß-Ziethen den Rückgang von 2018 drosseln. Drei neue Bewohner konnten 2019 begrüßt werden. Damit kommt das Dorf auf 211 Einwohner. Allerdings ist das kaum ein Vergleich zu 2015: Da waren es 222.

Hohenbruch: Hohenbruch verliert weiter. 2018 wies die Statistik sieben Einwohner weniger aus, im vorigen Jahr verlor der Ort die gleiche Anzahl. Somit kommt Hohenbruch momentan auf 682 Einwohner.

Sommerfeld: Legte Sommerfeld die vorigen Jahre zu, herrscht nun Stillstand. Nach wie vor leben im größten Ortsteil nach der Kernstadt 1 398 Menschen.

Staffelde: Staffelde bleibt einer der Statistikgewinner. Erneut konnte Zuzug verzeichnet werden. Der Ort wuchs um 39 Menschen und kommt damit auf 502 Einwohner.