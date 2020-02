Wiesenburg Auf die für jeden Musiker offene Bühne wird am kommenden Sonntag, 23. Februar, um 19.00 Uhr in Mal’s Scheune - Studio Wiesenburg geladen. Headliner ist dieses Mal die Band with no name, eine neue Formation, die aus der ehemaligen Gitarrengruppe in der Scheune entstanden ist. Weitere Bands und Solomusiker sind willkommen! Einige Freunde aus Berlin und aus dem Fläming haben bereits zugesagt. Wer noch spielen möchte, sollte sich vorher kurz ankündigen und vor allem rechtzeitig da sein. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Das Publikum ist herzlich eingeladen und darf mit Sicherheit einen musikalisch bunt gemischten Abend erwarten.