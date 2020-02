Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Henry Brogan ist der Beste. Aus großer Entfernung eliminiert er ein Ziel in einem Hochgeschwindigkeitszug. Das macht ihm keiner nach. Doch die Augen der Getöteten der letzten Jahre verfolgen ihn bis in den Schlaf. Daher will Brogan seine Auftragskiller-Karriere an den Nagel hängen. Doch nicht mit der DIA. Bei der Geheimorganisation ist ein Ruhestand nicht vorgesehen. Und so will man Henry loswerden. Aber wie gesagt, er ist der Beste. Erste Versuche scheitern. Schließlich bekommt es Brogan mit einem Gegner zu tun, der ihm ebenbürtig ist. Er selbst.

Ang Lee hat sich wieder einmal an einen Actioner gewagt. Und mit Will Smith jemanden für die Hauptrolle gewonnen, der in dem Metier schon einige Erfahrung mitbringt. Soweit nichts besonderes. Der Unterschied zu anderen Smith-Streifen des Genres allerdings ist, dass er hier gleich zweimal zum Zuge kommt. Denn in der Geschichte wird der Held geklont, ist ihm sein jüngeres Ich auf den Fersen. Um dieses Script so authentisch wie möglich umzusetzen, hat Lee technisch alle derzeitig möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Aufgenommen in High Frame Rate mit 120 Bildern pro Sekunde und Motion-Capturing fürs Gesicht, ist der Streifen ein Zwitter zwischen Realfilm und Computeranimation. Sehr knackig und übersichtlich zeigt das Making Of, wie mit aus dem real gefilmten Material am Rechner neue Szenen, Figuren und Gesichter entstanden sind.

Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend, wenngleich man leider oder zum Glück festhalten muss, dass das 25 Jahre jüngere Alter Ego des Stars nicht bis in die letzte emotionale Reaktion des Gesichtes überzeugt. Wer von der Computer-Hexerei nicht weiß, würde zu viel Botox vermuten. Auch der Gesamteindruck des Bildes ist ein ambivalenter. Einerseits sah ein Film von der 4K UHD noch nie so scharf aus. Und das betrifft ausdrücklich auch alles, was sich außerhalb vom Focus der Szene abspielt. Nie waren Farben so natürlich, schwarz schwarz und hell hell. Es gibt in der Bewegung keinerlei Unschärfe. Obwohl zweidimensional wirken die Ansichten plastisch, haben eben auch Tiefe.Es entsteht der Eindruck, als würde der Zuschauer persönlich am Set sitzen und die Geschehnisse live miterleben. Das ist grandios. Andererseits schwimmt Lee damit voll entgegen dem Strom der Sehgewohnheiten. So mancher wird meinen, die Einstellungen seines Wiedergabegerätes seien verändert worden, weil Film bisher eben nicht auf ein so realistisches Bild wie beispielsweise bei ein Urlaubsvideo setzt. Hinzu kommt, dass auch die deutsche Tonspur über Dolby Atmos verfügt und damit kompletten 3-D-Sound ermöglicht. Das verstärkt den Eindruck, tatsächlich dabei zu sein.

Die Story selbst ist unterhaltsam, wirft mal wieder die auch ethische Frage des Klonens von Menschen vor allem für militärische Zwecke auf. Dem Genre verhaftet bleibt Lee in Sachen Logik. So ganz genau sollte man daher nicht versuchen, mitdenkend der Handlung zu folgen. Sehenswert choreografierte Kämpfe und Verfolgungen sorgen für einigermaßen Spannung, auch wenn zum Ende hin schnell klar wird, dass auch hier mal wieder Blut dicker als Wasser ist. Insgesamt inhaltlich unterhaltsam, technisch herausragend und sicher ein Meilenstein in der Entwicklung des Films und vielleicht der Beginn eines neuen Zeitalters.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 117 Minuten; Verleih: Paramount HE; Regie: Ang Lee; Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen; USA/CHN 2019