Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Erst verschwand die Schaukel, kurze Zeit später auch deren Gestell und zum Schluss die Umrandung des großen Buddelbereichs: Die Möglichkeiten zum Toben haben sich für Kinder auf dem Spielplatz an der Neuruppiner Puschkinstraße, direkt neben der B 167, stark verringert. Doch das soll laut Stadtverwaltung nur vorübergehend so sein.

Stadt baut Ersatz auf

Die betroffenen Spielgeräte sind laut Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott abgebaut worden, weil "eine Reparatur zur Herstellung der Verkehrssicherheit nicht mehr möglich war". Allerdings gebe es auf dem großen Areal noch einen zweiten Sandkasten, in dem Mädchen und Jungen buddeln können. Und sobald es das Wetter zulässt, wird vor Ort auch wieder aufgestockt: Dann werden an der Puschkinstraße zwei Spielgeräte – eine Doppelschaukel mit entsprechendem Fallschutz und ein Drehkreisel – aufgebaut, bestätigte Michaela Ott in dieser Woche.