Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Ideen hat er mehr als genug. Mit der Umsetzung hat er bereits begonnen und mehr wird folgen. Die Rede ist von Christoph Meier, seines Zeichens neuer Restaurantleiter im Schloss Ribbeck. Seit 1. Januar ist er im Schloss tätig. Gespräche hat es schon seit August gegeben. Beide Seiten wollten sicherstellten, dass es passt. Und das tut es.

Der aus Salzwedel stammende Christoph Meier bringt eine gehörige Portion Erfahrung mit. 20 Jahre lang war der gelernte Koch selbstständig in Berlin tätig. Vorher "tingelte er durch die Welt", arbeitete als Küchenchef in hochklassigen Hotelrestaurants und verköstigte später Bundes- und Landesvertretungen in Berlin. Auf den Job im Schloss Ribbeck hat er sich beworben, weil dort Kultur und gutes Essen quasi eine Symbiose bilden. Zur Kochkunst komme dann auch echte Kunst und Musik. Ein erstes Kunstdinner wurde bereits durchgeführt, am 29. Februar steht ein Literatur-Dinner auf dem Plan - natürlich mit passendem Drei-Gänge-Menü aus der Küche des Schlosses.

Auch das Format "Brunch und Tanz", das das nächste Mal Ende März stattfinden wird, ist eine von Christoph Meiers Ideen, die er gemeinsam mit Schloss-Ribbeck-Geschäftsführer Frank Wasser umsetzt. Erst ein schöner und ausführlicher Sonntagsbrunch im Restaurant, anschließend kann im großen Saal getanzt werden - ganz unverfänglich, dafür mit Klavierbegleitung. "Eine Art Ringelpietz mit Anfassen", sagt Christoph Meier augenzwinkernd, der damit auch ein wenig die Scheu vor dem großen Wort "Schloss" nehmen will. "Das Schloss ist für alle da!" Die Veranstaltungen können natürlich auch einzeln besucht werden.

Wichtig ist dem neuen Restaurantleiter, dass weiterhin alles frisch und möglichst mit regionalen Zutaten gekocht wird. Zudem will er den Catering-Service wieder auf- und vor allem auch ausbauen. Veranstaltungen mit 10 bis 200 Leuten können dann nicht nur im Schloss lecker essen, sondern sich auch beliefern lassen. Der erste Kunde war Frank Wasser selbst, mit der Eröffnung seines zum Konzert- und Kulturraum umgebauten Kälberstalles in Päwesin Anfang Februar.

Was Christoph Meier in Ribbeck allerdings noch fehlt, ist ein Hotel. "Es muss nicht Venedig werden, aber ein Haus mit circa 60 Betten wäre schon gut", so der Restaurantleiter. Frank Wasser pflichtet ihm bei. Dann würden die Menschen auch länger vor Ort bleiben und nicht nach einer Veranstaltung sofort wieder nach Hause oder in einen anderen Ort fahren. Für ein solches Projekt müsste allerdings ein privater Investor gefunden werden. Dabei sei es auch immens wichtig, die Menschen im Dorf mitzunehmen, sind sich die beiden "Schlossherren" einig. Gerade für diese hat Christoph Meier auch geplant, einen preiswerten Mittagstisch anzubieten. Ein wechselndes Gericht für 6,90 Euro von 11 bis 15 Uhr.