Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ich bin mega enttäuscht, dass es sich so nach hinten entwickelt und die Möglichkeiten des Tourismus durch die Stadtpolitik verkannt werden", brachte Waldemar Schulz (CDU), der auch Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick ist, seinen Unmut über die ablehnende Stimmung im Hauptausschuss zum Ausdruck. Zu früh, wie die Abstimmung wenige Minute später zeigte: Fünf Abgeordnete sprachen sich am Donnerstagabend für den Umzug der Tourist-Information in die Berliner Straße 27 aus, vier waren dagegen.

Die endgültig Entscheidung fällt ohnehin erst in der Stadtverordnetenversammlung am 5. März. Realisiert wird der Umbau des dortigen Pavillons auch nur, wenn entsprechende Fördermittel fließen. Nach einer ersten Schätzung werden die Umbaukosten rund 120 000 Euro betragen. Wie hoch die laufenden Kosten für den Unterhalt sein werden, kann der Fremdenverkehrsverein derzeit aber nicht sagen. Und genau daran störten sich einige Kritiker. Sie bemängelten, dass die Kommune neue finanzielle Verpflichtungen eingehe, ohne deren Höhe abschätzen zu können. Dabei bestehe überhaupt keine Notwendigkeit für den Umzug des Büros. "Es fehlt das Finanzierungskonzept", beklagte Hartmut Leib (SPD). Sein Unbehagen über die Pläne brachte auch Bernd Halle (WG Schorfheide) zum Ausdruck. "Ich will nicht bezweifeln, dass wir mittelfristig eine neue Tourist-Information brauchen", so Halle. Nur der Zeitpunkt sei ungünstig, weil die Stadt noch so viele Baustellen habe, die erst einmal abgearbeitet werden müssten, bevor etwas Neues begonnen werde. "Die jetzige Tourist-Info ist außerdem nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Deshalb sollten wir das Thema zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu angehen", sagte Halle. Eine ganze andere Gefahr sieht Franklin Jahn (AfD): "Es ist ganz unbestritten, dass mit der Örtlichkeit Berliner Straße 27 etwas passieren muss, das ist ein Schandfleck. Aber wenn die Tourist-Info dort einzieht, gibt es eine Schwerpunktverlagerung zur Havel hin. Dabei haben wir im Zentrum viele Baudenkmale. Zehdenick hat eben mehr zu bieten als die Havel." Auch Jahn fürchtet, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten. "Die Ideen sind alle toll, aber da hängt eben noch viel mehr dran, die Wirtschaftlichkeitsberechnung fehlt mir", so Claus-Dieter Wilksch (Die Linke).

Auf eine Entscheidung drängte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), der sich auf die Seite der Befürworter schlug: "Wir haben 30 000 Euro Planungsmittel in den Haushalt 2020 eingestellt. Wir brauchen einen Grundsatzbeschluss." Eine Nutzung des Pavillons als Tourist-Info wäre gut, outete sich Kronenberg als Unterstützer der Idee. Dass die Möglichkeiten der Werbung im Rathaus tatsächlich begrenzt sind, musste Stabsstellenchef Dirk Wendland nach einem Vor-Ort-Termin mit der Denkmalpflege einräumen. Die Gardinen dürften gegen Jalousien getauscht, das Lichtkonzept überarbeitet und eine Stele mit dem roten "i" vor dem Rathaus aufgestellt werden Aber keine Fahrradständer und keine Bänke. Daran, dass die Tourist-Info schwer zu finden sei, werde all das kaum etwas ändern, fürchtet Michael Schulze (CDU), der den Antrag seiner Fraktion verteidigte. Mit dem Umbau des Pavillons verschwinde nicht nur ein Schandfleck, auch die Innenstadt werde insgesamt aufgewertet.