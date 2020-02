Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Sechs Cent bekommen Privatleute von der GHG Gleishandelsgesellschaft mbH in Beeskow derzeit für ein Kilo Altpapier, zwei Cent für Bücher. Pappe und Kartonagen können kostenfrei abgegeben werden. "Nur braune Briefumschläge nehmen wir nicht an", erklärt Thorsten Bartsch, Geschäftsführer der Beeskower Annahmestelle. Da seien die Fasern durchgefärbt, also nicht weiß: "Bei Prospekten oder Zeitungen hingegen ist die Farbe aufgedruckt und lässt sich auswaschen."

Das Altpapier, das hier angekauft wird, geht nach Schwedt, um wieder zu Papier verarbeitet zu werden. "Wir arbeiten schon jahrelang mit dem Unternehmen zusammen, haben Verträge, sodass wir das Altpapier noch loswerden", sagt Bartsch. "Aber auch weil wir gute Qualität liefern." Früher sei für Altpapier noch sieben Cent pro Kilogramm gezahlt worden. Doch der Markt gebe das nicht mehr her: "Bislang haben wir die extreme Situation am Markt und die sinkenden Preise noch nicht ganz an die Kunden weitergegeben. Das sei aber nur möglich, weil wir auch Schrott und Metall in Kleinmengen ankaufen und somit noch ein weiteres Standbein haben", betont der Geschäftsmann.

Wenn jedoch der Papierpreis weiter fällt, stellt Thorsten Bartsch in Aussicht, "müssen auch wir die Ankaufspreise dem Markt anpassen". Und derzeit sei nicht absehbar, dass die Preise wieder steigen. Die Lager bei den Abnehmern seien voll und große Abnehmer wie China hätten ihre Abnahmemengen stark reduziert.

Gebühren könnten steigen

Im Landkreis Oder-Spree drohen wegen des seit Monaten anhaltenden Preisverfalls Ende des Jahres höhere Müllgebühren für Altpapier. "Der Preis je Tonne für Papier, Pappe und Kartonage ist seit 2018 um die Hälfte gesunken", heißt es auf Anfrage vom Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU).

Bisher war es eher so, dass mit den Einnahmen aus dem Altpapierverkauf die Gebühren gestützt werden können. Nun sieht die Situation aber anders aus: "Zunächst fallen für die Papierentsorgung im Landkreis Oder-Spree für die Bürgerinnen und Bürger keine Mehrkosten an. Denn die laufenden Kosten für die Papierentsorgung werden aus der in der gültigen Abfallgebührensatzung festgelegten Festgebühr gedeckt", erklärt Martina Polster von der Öffentlichkeitsarbeit des KWU. Allerdings schränkt sie ein: "Wenn sich der Preisverfall – wie prognostiziert – bis zum Jahresende fortsetzt, wird das auch einen Einfluss auf die Gebührenkalkulation für 2021 haben. Inwieweit lässt sich jedoch noch nicht voraussagen."

Entspannung auf dem Papiermarkt ist nicht in Sicht. "Die Altpapierpreise sind auf dem deutschen Markt auch im Januar deutlich gefallen", meldet der Branchendienst Euwid.