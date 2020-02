MOZ

Wandlitz (MOZ) Traktor an Traktor reiht sich im alten Dorf aneinander. Jagdhornbläser haben sich vor dem Barnim Panorama postiert und geben ein Ständchen. "Landwirte und Jäger halten zusammen", begründet Brigitte Großmann, die Vorsitzende der Wandlitzer Jägerschaft, den Einsatz. Sie klingt sehr entschlossen.

"Alles öko: Müssen sich unsere Bauern umstellen?" ist die Frage, die der rbb beim politischen Bürgertalk "Wir müssen reden" – dem ersten in diesem Jahr – live in Wandlitz diskutieren will. Zwischen den Ausstellungsstücken im Agrarmuseum drängen sich die Menschen. Aus vielen Teilen Brandenburgs sind sie gekommen: Öko-Bauern und konventionell wirtschaftende Landwirte, Imker und Jäger, Verbraucher und Politiker. Für die Bauern aus dem Barnim ist das Erscheinen im Barnim Panorama Pflicht. Rainer Dickmann, der Chef der Agrargenossenschaft Schorfheide, ist genauso dabei wie Spargelbauer Jürgen Giese aus Tempelfelde, Landwirt Hiljke Jacob Wierenga aus Klosterfelde oder Vater und Sohn Gerstel vom gleichnamigen Biohof in Wandlitz.

Die rbb-Moderatoren Sarah Zerdick und Andreas Rausch gehen gleich in die Vollen. "Gehen die Bauern zu Recht auf die Barrikaden?" wollen sie vom Publikum in der Halle wissen. 83 Prozent beantworten die Frage mit Ja, 17 Prozent mit Nein. Die Zuschauer zuhause sind der gleichen Auffassung. Von ihnen hegen sogar 84 Prozent Sympathie für die protestierenden Bauern. Ein Landwirt aus Oberhavel bringt die Forderung seines Berufsstandes vor der Kamera auf den Punkt: "Wir wollen gerecht behandelt und für unsere Arbeit fair bezahlt werden!"

Auch Brandenburgs neuer Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) findet, dass die Landwirte "absolut zu Recht" auf die Straße gehen. "Ich hab’ mich gewundert, wie lange das gedauert hat, sagt er. Überhaupt scheint die Runde der Protagonisten der Sendung sich in dieser Einschätzung mit ihm einig zu sein. Das gilt für die CDU-Vize-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gitta Gonnemann und die Landwirtin Johanna Mandelkow, die zu den Organisatoren der Trekker-Demonstrationen gehört, genauso wie für Studentin Judith Ruland, die mit ihrem Freund vegane Landwirtschaft in Frankfurt-Markendorf betreibt.

Kein Bereich sei so ideologisch besetzt wie die Landwirtschaft, sagt Gitta Gonnemann und beklagt die "Auflagenflut", der die Bauern ausgesetzt sind. Axel Vogel stellt fest: "Das Gute, was bereits stattfindet, wird nicht wahrgenommen. Von der Landwirtschaft existiert ein Zerrbild". Von Bauern-Bashing sprechen mehrere Landwirte im Publikum. "Wir werden als Umweltverschmutzer hingestellt, aber kein Mensch spricht davon, was die Klärwerke machen", bemerkt einer. Ein Bio-Landwirt widerspricht: "Wir müssen Blühstreifen anlegen, um uns zu schützen", sagt er vorwurfsvoll in Richtung derer, die auf ihren Feldern mit Düngemitteln und Pestiziden arbeiten.

Öko-Landbau bei zwölf Prozent

In Brandenburg macht der ökologische Landbau einen Anteil von zwölf Prozent aus. "Bis 2024 wollen wir 20 Prozent haben", nennt Minister Vogel sein Ziel. In einem Interview soll er kürzlich von 100 Prozent bis 2050 gesprochen haben. "Sie können ja viel wollen, aber es wird so nicht funktionieren", prophezeit ihm Landwirtin Johanna Mandelkow. "Mit ökologischer Landwirtschaft können wir nicht genug Produkte herstellen." Als Beispiel nennt sie die geringe Selbstversorgungsrate bei Schweinefleisch, die in Brandenburg schon jetzt nur bei 30 Prozent liegt. Und auch CDU-Politikerin Gonnemann widerspricht: "Deutschland ist nicht Bio. Nur sechs Prozent der Verbraucher kaufen Bio-Produkte".

Nun ist die Debatte beim Handel, den Preisen und den Verbrauchern angelangt. "Wie viel Geld würden Sie monatlich mehr für Lebensmittel ausgeben?", fragen die rbb-Moderatoren. Die Zuschauer geben einen Betrag von 60 Euro an.