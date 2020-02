Matthias Henke

Himmelpfort Aus Sicherheitsgründen wird Ende Februar die Landesforst zwischen Himmelpfort und Ravensbrück mit schwerem Gerät anrücken und entlang des Radweges etwa 70 Bäume fällen. Sie drohen umzubrechen, etwa bedingt durch zunehmende Fäulnis. Im schlimmsten Fall wären Wanderer unmittelbar gefährdet. Dem gilt es vorzubeugen.

Während der Arbeiten zwischen 24. Februar und 4. März wird die Strecke daher voll gesperrt. Am Freitag informierte Revierförsterin Anke Schneider über das Vorhaben. Da Eingriffe in den Wald bei Laien nicht selten auf Unverständnis stoßen, habe man sich dazu entschieden, bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit zu gehen.

Zum einen gehe es um Birken, aber auch einige Buchen, die vom Brandkrustenpilz befallen sind. Dieser verursacht ein Durchfaulen des Stammes. "Fast immer fängt es im Wurzelbereich an. Wenn die Fäule fortschreitet, dauert es höchstens zwei Jahre und der Baum kann brechen. Manchmal braucht es dafür nicht mal einen Sturm, sondern es reichen schon starke Niederschläge, um das auszulösen", erläutert Schneider.

Ferner werde die Forst schadhafte Kiefer fällen, die vom Kiefernbaumschwamm befallen sind. Während der Brandkrustenpilz für das ungeübte Auge schwer zu erkennen ist, weil er nur aus dunklem, krustenförmigem Geflecht besteht, bildet der Kiefernbaumschwamm konsolenförmige Fruchtkörper aus. "Wenn die zu erkennen sind, wächst der Pilz im Inneren des Stamms schon fünf bis acht Jahre und hat den Baum schon zwei Meter oberhalb und unterhalb des Fruchtkörpers geschädigt", so Schneider weiter.

Im westlichen Bereich verlaufen zudem Stromleitungen parallel des Weges zwischen Himmelpfort und Ravensbrück, deren Sicherheit man im Blick haben müsse, betonte die Försterin. Nachgepflanzt wird nach der Fällung jedoch nicht. Eine Verjüngung des Waldes überlassen die Förster der Natur. "Die Natur steht schon in den Startlöchern", so Schneider.