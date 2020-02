jm

Schwedt (MOZ) Wer keine Karten für den Sportlerball in der Oderstadt hat, den zieht es am Sonnabend vielleicht in die Eisarena. Dort entscheidet sich am Abend, wer ab dem 22. Februar die Kontrahenten der Oder Griffins und der Flemsdorfer Haie in den Halbfinals der einzigen regionalen Eishockeyliga des Landes Brandenburg sein werden. Für zwei Plätze gibt es noch drei Kandidaten, die nur um einen Zähler getrennt sind. Dabei haben es die Schwedter Eisbären ab 18.30 Uhr sicher sehr schwer, aus eigener Kraft einen der ersten vier Plätze in der "UEL I" zu erkämpfen, denn der Kontrahent (Oder Griffins) hatte das Hinspiel klar mit 11:3 für sich entschieden und ist erneut hoher Favorit. Damit blieben die Eisbären bei ihren jetzigen 6 Punkten.

Genauso viele hat bisher Titelverteidiger Eismammuts Uckermark gesammelt, einen weniger Lokomotive Berlin – beide Mannschaften treffen ab 21 Uhr aufeinander. Was sagt hier der Blick auf die erste Partie dieser Kontrahenten in dieser Saison? Die Hauptstädter gewannen mit 13:11. Wiederholt sich das, wäre der Meister der vergangenen beiden Spielzeiten gefährdet, die Halbfinals diesmal zu verpassen. Für Spannung ist am Abend also nicht nur in der Neue-Zeit-Halle, sondern auch in der Eisarena gesorgt.

Am Sonntag absolviert dann die "UEL II" ihre letzten zwei Vorrunden-Begegnungen.