Helmut Agustiniak

Paretz Das Thema des zweiten Wintervortrags des Vereins Historisches Paretz mit dem Thema "Das Bernsteinzimmer - seine Entstehung in Brandenburg-Preußen und seine Geschichte" weckte bei Preußenenthusiasten Begehrlichkeiten, ihre Kenntnisse zu diesem Thema zu überprüfen bzw. zu erweitern. Für die Verwirklichung dieser Hoffnungen bürgte Dr. Burkhardt Göres, Schlösserdirektor i. R. der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Im fast vollbesetzten Saal am Schloss Paretz teilten sich Ketziner und Besucher aus der weiteren Umgebung die Plätze.

Göres als exzellenter Kenner der preußischen Geschichte und der preußisch-russischen Beziehungen gab zu Anfang des Vortrages einen Überblick über die brandenburgisch-preußische Hohenzollerndynastie und über die Romanows in Russland. Die Schwerpunkte seiner Betrachtungen legte er in Preußen auf Friedrich I., König in Preußen, und seinen Nachfolger Friedrich Wilhelm I. (der "Soldatenkönig") sowie auf Peter I. (Peter der Große, russischer Zar). Die Beziehungen dieser Herrscher zueinander, waren ausschlaggebend dafür, dass das von Friedrich I. in Auftrag gegebene Bernsteinzimmer nach St. Petersburg kam.

Als der Sohn des Großen Kurfürsten an die Macht kam, hatte er große Pläne für das Berliner Schloss. In seiner Regierungszeit entstanden neben dem Ausbau bestehender Schlösser auch bedeutende wissenschaftliche und kulturelle Institutionen. Er gründete 1694 die erste brandenburgische Universität Halle, die bald eine führende Rolle in Deutschland einnahm. Auch prägte er das Stadtbild von Berlin: Zeughaus, Königlicher Palast und Schloss Charlottenburg gehen auf ihn zurück. Sein persönlicher Ehrgeiz bestand aber darin, die Königswürde zu erreichen. In einer machtpolitischen Meisterleistung verwirklichte er 1701 dieses Ziel. In Königsberg krönte er sich zum "König in Preußen". Erst sein Enkel Friedrich II. konnte sich König von Preußen nennen, nachdem er bei der Ersten polnischen Teilung 1772 Westpreußen seinem Reich eingegliedert hatte. Die Prunksucht Friedrich I. brachte Brandenburg aber auch an den Rand des wirtschaftlichen Ruins.

Ein Ausdruck dafür ist auch die Herstellung des legendären Bernsteinzimmers. Friedrich I. soll dafür 30.000 Reichstaler ausgegeben haben. Heute wird der Wert auf 130 Millionen Euro geschätzt. Das Zimmer wurde aus dem wertvollsten Rohstoff, den Preußen besaß, nämlich Bernstein, angefertigt. Entworfen wurde es von Andreas Schlüter. Es war ursprünglich für das Charlottenburger Schloss bestimmt.

Der dänische Bernsteindreher Gottfried Wolffram, der dem preußischen König vom dänischen König Friedrich IV. empfohlen wurde, begann die Arbeit am Zimmer wohl um 1701. Nach fünf Jahren wurde er abgelöst, da er nach Meinung seines Auftraggebers zu langsam arbeitete. Die Weiterführung übernahmen die Danziger Bernsteinmeister Ernst Schacht und Gottfried Turau. Nach dem Tode Friedrichs I. wurde es teilweise in ein Zimmer des Berliner Stadtschlosses eingebaut.

Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der die maroden Finanzverhältnisse des preußischen Staates durch rigide Sparmaßnahmen wieder in Ordnung brachte, hatte keine großen Bedenken, sich vom Bernsteinzimmer zu trennen. 1716 kam es in Havelberg zu einer Allianz zwischen ihm und Zar Peter I. gegen die Schweden. Zur Besiegelung des Vertrages wurden Geschenke ausgetauscht. Peter I., der das Bernsteinzimmer bei einem Besuch im Berliner Stadtschloss bewunderte, was dem Soldatenkönig bekannt war, erhielt das Kunstwerk als Geschenk. Als Gegengeschenk bekam Friedrich Wilhelm I. 55 "lange Kerls" aus der Zarengarde. Das Bernsteinzimmer galt als "Schatz der Schätze" im Katharinen Palast in Zarskoje Zelo.

Seit 1945 ist es verschwunden. 1941 hatten deutsche Soldaten das Prunkkabinett abgebaut. In 27 Kisten verpackt wurde es ins Königsberger Schloss verschleppt. Dr. Göres schließt sich der Auffassung zahlreicher Experten an, dass es hier verbrannte. Spektakuläre Ereignisse wie 1997, als ein wertvolles Mosaik in Bremen wieder auftauchte, nähren den Glauben, dass das "achte Weltwunder" die Wirren des Zweiten Weltkrieges in einem geheimen Versteck überdauert hat. Die Suche nach dem originalen Bernsteinzimmer ist noch nicht zu ende.

Seit 1979 waren hochqualifizierte Fachleute aus den entsprechenden Berufen damit beschäftigt, das Kunstwerk zu rekonstruieren. Im Mai 2003 wurde es im Katharinen Palast in Zarskoje Zelo eröffnet. Sechs bis acht Tonnen Bernstein sollen verbaut worden sein – zu einem Kilopreis von 500 Dollar.