DPA

Berlin (dpa) Schauspieler Dennis Mojen hat nach eigenen Angaben hart für seine Rolle als Boxer in dem neuen Netflix-Film "Isi&Ossi" trainiert. "Es war hardcore, aber es hat sich gelohnt", sagte er dem Portal "watson.de".

"Mein Großvater war übrigens Boxer. Er war Feuer und Flamme, als er von meiner neuen Rolle gehört hat." Der erste Netflix-Originalfilm aus Deutschland handelt von der Milliardärstochter Isi (gespielt von Lisa Vicari), die auf einem Schloss in Heidelberg lebt und lieber Köchin wäre. Nur wenige Kilometer entfernt lebt der aufgeweckte Ossi (Dennis Mojen), der in der Arbeiterstadt Mannheim an der Tankstelle seiner Mutter jobbt und kein Geld für eine Boxkarriere hat. Die Liebesromanze ist in knapp 200 Ländern abrufbar.