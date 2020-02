BRAWO

Brandenburg Der städtische Forstbetrieb bietet Brennholz zum Verkauf an. Das Holz ist in der Regel 3m lang und muss vom Käufer noch gespalten werden. Der Forstbetrieb liefert das Holz auf Wusch beim Kunden an. Der Lieferradius bezieht sich auf das komplette Stadtgebiet und die angrenzenden Gemeinden. Die Mindestliefermenge beträgt sechs Raummeter. Die Preise liegen bei 40 Euro/Raummeter für Laubholz und bei 30 Euro/Raummeter für Nadelholz, inklusive Anlieferung. Wer im Besitz eines Motorsägenscheins ist, kann das Holz auch vor Ort, im Wald, am Polter kleinschneiden. Die Preise liegen hier bei 30 Euro/Raummeter für Laubholz und 20 Euro/Raummeter für Nadelholz. Bestellungen werden dienstags zwischen 15 und 18 Uhr unter 03381/702336 entgegengenommen. Alternativ können Interessierte in dieser Zeit auch persönlich im Forstbüro der Stadt im Eichendorffweg 4a auf dem Görden vorbeikommen.