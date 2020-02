dpa

Grünheide (dpa) Auf dem Gelände des künftigen Werkes des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Märkisch-Oderland) sind am Samstag die Fäll- und Rodungsarbeiten fortgesetzt worden.

Stück für Stück arbeitet sich seit Donnerstagnachmittag die schwere Technik vor. Bäume werden gefällt und die Stämme in etwa zwei Meter lange Stücke gesägt.

Das Landesamt für Umwelt hatte dafür vorzeitig die Erlaubnis auf dem 90 Hektar großen Gelände gegeben. Doch noch fehlt die Genehmigung für den Bau. Insgesamt hat Tesla 300 Hektar erworben.

Keinen Erfolg hatten zudem Naturschützer mit ihren Eilanträgen gegen die laufenden Rodungen vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). Die Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange durch das Landesumweltamt sei nicht zu beanstanden, hieß es in der Entscheidung (AZ.: VG 5 L 69/20).

Laut Brandenburger Umweltministerium muss Tesla Auflagen zum Umweltschutz einhalten. So dürften an Gebäuden nahe dem Waldstück tagsüber Lärmschutzwerte von 50 bis 70 Dezibel und nachts zwischen 40 und 55 Dezibel nicht überschritten werden. Am Sonntag stehen die Maschinen still.

Im Genehmigungsverfahren sind noch bis zum 5. März Einwendungen möglich. Ab 18. März werden sie öffentlich erörtert. Nur wenn nach Prüfung des Antrages alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird abschließend eine Genehmigung erteilt.

Ab Juli 2021 will Tesla jährlich bis zu 500 000 Elektro-Autos in Grünheide produzieren.