Cornelia Link-Adam

Diedersdorf (MOZ) Die Gemeinde Vierlinden wird Mitglied im Verein "Interessengemeinschaft Ostbahn" (IGOB). "Elektrifizierung, zweites Gleis, schnellere Taktung. All das muss vorangetrieben werden, denn die Ostbahn ist unsere einzige Ader hier", warb Hans-Georg von der Marwitz in der Sitzung in Diedersdorf. Auch andere Abgeordnete wollen nicht immer auf den RE1-ausweichen, um schnell nach Berlin zu kommen. So beschloss man die IGOB-Mitgliedschaft jüngst einstimmig.

Schon vor einem Jahr votierte Vierlinden als Anliegergemeinde der Ostbahn (Bahnhof Alt Rosenthal) für das Mitwirken in der Interessengemeinschaft Ostbahn und unterstützte die damals verfasste "Seelower Erklärung". Aus der Interessengemeinschaft soll nun ein stabiler Verein werden. Akteure sind die Anliegergemeinden der Ostbahn und der Landkreis. Ziel ist die Stärkung der Region für naturverbundenes Wohnen, umweltverträgliche Wirtschaft, auch durch nachhaltige Verkehrs- und Mobilitätssysteme. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages im Verein wurde anhand der Einwohnerzahlen ermittelt. Für Vierlinden sind es jährlich 2000 Euro. Viel Geld für die klamme Gemeinde, die die Ostbahn für die Zukunftssicherung der Region als bedeutsam einstuft.