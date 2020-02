Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadtverwaltung schlägt vor, an der Havelpromenade einen kleinen Hundeauslaufplatz einzurichten. Die umzäunte Fläche sei eher ein Hundespielplatz für kleinere Hunde, sagte Baudezernent Frank Oltersdorf. Die Fläche sei vom Amtstierarzt befürwortet worden. Die Stadtverordneten müssen entscheiden. Der Hundeplatz war ein Wahlversprechen von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos).

Mehrere städtische Flächen seien geprüft worden. Übrig blieb die kleinste: die 1 600 Quadratmeter große Wiese zwischen Schlosshafen und Sportplatz hinterm Schloss. Durch den Weg vom August-Wilhelm-Steg zur Havelpromenade ist die Fläche dreieckig. Die Umzäunung soll es möglich machen, dass sich Hunde ohne Leine bewegen können. Für als gefährlich eingestufte Hunde gilt aber Maulkorbpflicht.

Geprüft wurden zuvor eine Fläche an der Birkenallee/Saarlandstraße, die aber als Biotop geschützt ist. Eine Fläche auf dem Flughafenareal schied wegen einer möglichen Munitionsbelastung aus. Die Fläche der früheren Biberfarm in Sachsenhausen liegt in der Trinkwasserschutzzone. Die Wiese am August-Wilhelm-Steg war die einzige Fläche, an der es kein betroffenes Waldareal gab. Außerdem sei sie für Hundebesitzer gut erreichbar, sagte Oltersdorf.