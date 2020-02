Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Autofahrer werden schon beim Gedanken an Verkehrseinschränkungen auf der B 198 zwischen Angermünde und der Autobahn 11 zusammenzucken. Zu sehr haben sich die Erfahrungen einer monatelangen Vollsperrung ins Gedächtnis eingebrannt. Jetzt soll es lediglich eine zweiwöchige Sperrung vom 12. bis 24. Oktober geben. Ansonsten verspricht der Landesbetrieb Straßenwesen eine halbseitige Ampelregelung, um den Verkehr von und zur Autobahn durchzulassen.

Hintergrund ist das Ziethener Kreuz, genannt auch Ziethener Spitze oder Spinne. Dabei handelt es sich um die Zusammenführung der alten B 2 (heute L 200) mit der Bundesstraße 198. Der viel befahrene Abzweig wird vollständig weggerissen und neu gebaut. Dabei geht es um eine größere Verkehrssicherheit, um eine Begradigung der Streckenführung und um die Fortsetzung eines heftig kritisierten Radwegs, der zurzeit ins Nichts führt.

Die jetzt noch besondere Bauform – die alte und flinke Strecke aus Richtung Eberswalde in Richtung Angermünde, bei der sich Autofahrer schnell in den Verkehr einordnen konnten und die der Spitze ihren Namen gab, fällt künftig weg. Dafür entsteht eine sogenannte T-Kreuzung, ähnlich wie am Ortseingang von Angermünde (ESSO-Tankstelle). Autofahrer müssen also langsamer heranfahren und einen 90-Grad- Bogen machen, wenn sie sich auf die Bundesstraße einordnen.

Die B 198 bekommt in diesem Bereich eine Mittelinsel. Diese Querungshilfe ist notwendig, um den neuen Radweg aus Ziethen über die Kreuzung in Richtung Eberswalde und umgekehrt zu führen. Ausgelöst durch Bürgerproteste wird der Radweg von dieser Stelle aus auch in Richtung Angermünde weitergebaut, und zwar bis zum sogenannten Klosterbrückenweg, der dann weiter über Schmargendorf führt und von dort nach Angermünde.

Alte Birnen müssen fallen

In diesem Monat werden die Ausschreibungen für das gesamte Bauprojekt veröffentlicht. Ende April könnte nach Aussagen von Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen der Start für den Radweg gegeben werden. Zuvor müssen 14 alte Birnenbäume und etliche Büsche den Baggern weichen. Im zweiten Abschnitt folgt dann die Deckenerneuerung auf der Landesstraße 200 (von und nach Eberswalde) im Kreuzungsbereich mit Rückbau der alten Mittelinsel. Dazu gibt es eine provisorische Umfahrung für den laufenden Verkehr.

Anschließend wird dann jeweils eine Fahrbahnseite der B 198 saniert. Dazu gibt es eine Ampelregelung, die den Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeiführt. Durch die komplizierte Kreuzung und durch den 500 Meter langen Abschnitt kann es allerdings zu Rotphasen von mindestens fünf bis vielleicht sogar zehn Minuten kommen, warnt Otte jetzt schon vor.

Ist eine Seite fertig, wechselt der Ampelverkehr auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Die zweiwöchige Vollsperrung in den Herbstferien lasse sich dennoch nicht vermeiden, heißt es aus dem Landesbetrieb.

Breite Mittelinsel

Die Bundesstraße behält in diesem Bereich ihre Breite von etwa acht Metern. Die neue Mittelinsel ist aus Sicherheitsgründen für die Radfahrer 2,50 Meter breit. Die provisorische Umfahrung an der jetzigen Spitze kommt später wieder weg.