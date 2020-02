Amy Walker

Hennigsdorf (MOZ) Als Thomas Neubauer (Name geändert) 2012 als Notfall in die Psychiatrie Hennigsdorf eingeliefert wird, geht es ihm schon lange schlecht. "Ich hatte zuvor einen Arzt aufgesucht, weil ich ständig Magenschmerzen hatte. Manchmal äußern sich psychische Probleme ja auch körperlich, und bei mir war das durch Übelkeit und Magenschmerzen." Der Arzt empfiehlt ihm eine Therapie, die für ihn am Ende nicht richtig ist. Ein Dreivierteljahr später findet sich der junge Mann in der Psychiatrie wieder.

Die Spirale von Ängsten

Thomas Neubauer leidet an Depressionen und Angststörungen. Bis er in die Psychiatrie eingewiesen wird, hat er schon mehrere Jahre unter den Symptomen gelitten, hat immer wieder versucht, einen Ausweg zu finden. Nach dem Abitur verlässt er das Zuhause in Oranienburg und fängt ein Studium in Dresden an, doch er merkt nach wenigen Semestern, dass er sich immer mehr von anderen Menschen abkapselt. Er bricht das Studium ab, sucht einen Neuanfang. Ihn treibt es ans andere Ende der Bundesrepublik, nach Freiburg, wo er sich wieder an der Uni einschreibt. "Das Studium dort hat aber quasi nicht stattgefunden", sagt er. In Freiburg fangen seine Symptome an, ihn massiv einzuschränken: Er hat ständig Bauchschmerzen, ihm ist übel, er will deshalb das Haus nicht mehr verlassen. "Ich hatte nämlich Angst, mich in der Öffentlichkeit zu übergeben. Ich hatte auch Angst vor Schwindel und vor Übelkeit", erinnert er sich. Er musste sich noch nie öffentlich übergeben, der Gedanke daran beschäftigt ihn aber. "Immer, wenn ich in ein Gebäude gegangen bin, habe ich zuerst geschaut: Wo sind die Toiletten, wo sind die Mülleimer, damit ich mich übergeben könnte. Das ging irgendwann so weit, dass ich Angst vor Brücken hatte. Weil ich das Gefühl hatte, es könnte mir schwindelig werden, wenn ich über eine Brücke laufe." Er sucht einen Allgemeinarzt in Freiburg auf. Dieser kann an seinem Magen nichts feststellen – aber irgendwas fällt doch auf. Das ist das erste Mal, dass ihn jemand Professionelles fragt: "Hast du eigentlich ein anderes Problem als deinen Magen?" Das bricht alle Dämme. "Ich habe angefangen zu weinen und ihm gesagt, dass ich mir Sorgen mache, ich habe Angst vor dem Alleinsein, vor dem Studium", sagt Neubauer. Der Arzt rät ihm, zurück nach Oranienburg zu gehen und sich um seine Psyche zu kümmern.

Doch der Weg zur Genesung ist noch weit. Die erste Therapie in Oranienburg bringt nichts, es ist der falsche Ansatz. Der Therapeut kann nicht erklären, warum er sich so fühlt, warum er diese Ängste hat. Thomas Neubauer arbeitet nebenbei in der Firma seines Vaters, er wohnt auch bei ihm. Es kommt öfter zu Streit, nichts läuft gut. Er entscheidet, die Notbremse zu ziehen. "Meine ganzen Ängste haben mir dann auch wieder Angst gemacht, sodass ich in eine Spirale gekommen bin. Ich hatte Angst davor, verrückt zu werden. Da habe ich meine Mutter gebeten, mich in die Klinik zu fahren", sagt der heute 29-Jährige.

Therapie auf Augenhöhe

"In erster Linie behandeln wir depressive Erkrankungen, aber auch andere, zum Beispiel Angststörungen. Insbesondere haben wir uns seit Neuestem auf eine Unterform spezialisiert, die der chronischen Depression", erklärt Dr. Franziska Goerke-Arndt, Oberärztin in Hennigsdorf. Insgesamt gibt es an der Psychiatrie heute vier Stationen, die jeweils andere Schwerpunkte haben: affektive Störungen, Krisen und Persönlichkeitsstörungen, schizophrene Erkrankungen sowie Sucht und komorbide Erkrankungen. Das Besondere an der Klinik sind die transparente Behandlung und der offene Umgang im Verlauf des Aufenthalts. Es gibt bis auf wenige Ausnahmen keine feste Aufenthaltszeit, jeder Patient soll und darf solange bleiben, wie er es braucht. "Wir werfen hier niemanden raus," sagt Dr. Maria-Christiane Jockers-Scherübl, die Chefärztin der Psychiatrie. "Von Anfang an ist das Ziel, in das richtige Leben zurückzugehen. Es wird sehr transparent mit den Patienten besprochen, wann sie entlassen werden und mit welcher Therapieform es weitergehen soll", so Goerke-Arndt. Jeder Schritt wird nach dem Wunsch des Patienten gestaltet – auch, ob er medikamentös behandelt werden will. "Man muss die Patienten dort abholen, wo sie stehen und dahin mitnehmen, wo sie hin möchten. Und nicht dahin, wo wir sie haben wollen", sagt die Oberärztin.

Bei der Einweisung wird als Erstes bei affektiven Erkrankungen ein sogenanntes Depressionsinventar gemacht. Es wird abgefragt, wie gut der Patient schlafen und essen kann und ob und wie oft er Selbstmordgedanken hat. Bei seinem Aufnahmegespräch hat Thomas Neubauer direkt das Gefühl, endlich von jemandem verstanden zu werden. "Es war sehr schön, zum ersten Mal zu merken: Hier wird man ernst genommen. Die Psychologin hat mir das Gefühl gegeben, dass ich herausfinden kann, warum es mir schlecht geht." Da er viele Selbstmordgedanken hatte, war schnell klar, dass Neubauer stationär aufgenommen wird. "Zwar hatte ich noch keine Versuche unternommen, aber es spielte in meinem Leben eine große Rolle, ob ich überhaupt weitermachen will."

Insgesamt bleibt er sechs Wochen in der Psychiatrie Hennigsdorf. Innerhalb von kürzester Zeit merkt er schon, dass er gute Fortschritte macht. Ein wichtiger Grund dafür ist nicht nur, dass er sich endlich ernst genommen fühlt, sondern auch, dass er mit Menschen zu tun hat, die gerade Ähnliches erleben. Bis heute pflegt er Freundschaften mit Menschen, die er in der Psychiatrie kennengelernt hat – ein Phänomen, das häufig zu beobachten ist. "Die therapeutische Patientengemeinschaft ist ein ganz großer Wirkfaktor. Wir erleben es immer wieder, dass sie untereinander sehr unterstützend sind. Sie treffen sich teilweise noch nach der Behandlung, gründen Selbsthilfegruppen oder kommen nach der Entlassung her, um andere zu besuchen", weiß Oberärztin Goerke-Arndt. "Und wenn es mal untereinander Konflikte gibt, ist das nicht unbedingt schlecht, weil man dann in einem geschützten Rahmen lernt, damit umzugehen. Konflikte gibt es auch im Leben draußen. Hier ist das Übungsfeld", ergänzt Chefärztin Jockers-Scherübl.

Der Alltag in der Klinik gestaltet sich sehr individuell. Jeder Patient erhält bei seiner Ankunft einen Stundenplan. Zwischen 7 Uhr und 17 Uhr sollen sie an verschiedenen Therapieformen teilnehmen: Ergotherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie, Gruppentherapien und Einzeltherapien. Seit einem Jahr gibt es noch ein besonderes Therapiekonzept für chronisch Depressive, das CBASP-Konzept (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy).

Der Weg zurück

Eine Woche nach der Entlassung geht Thomas Neubauer ins Kino. Sechs Wochen zuvor wäre es undenkbar für ihn gewesen, sich in einen dunklen Raum einzusperren. Er fängt ein neues Studium in Potsdam an, wo er seine zukünftige Frau kennenlernt. Er macht anderthalb Jahre eine weitere Therapie in Potsdam, die ihm sehr hilft. Die Zeit in Hennigsdorf hat ihn nachhaltig geprägt, er weiß, dass sie wahrscheinlich sein Leben verändert hat. "Bis heute habe ich Mechanismen mitgenommen, die ich immer noch verwende." In den vergangenen acht Jahren ist er einmal rückfällig geworden, als er seine Medikamente reduzierte. Er ließ sich dann in eine andere Psychiatrie einweisen: "Das war dort aber schrecklich. Ich bin nach drei Tagen gegangen. In dem Moment habe ich gewünscht, wieder in Hennigsdorf zu sein."

Heute arbeitet er als Lehrer – sein Traumjob. Mit seinen Schülern würde er nicht über seine Krankheit sprechen, das sei ihm zu privat. "Ich weiß nicht, ob Jugendliche in der Lage wären, es so positiv zu betrachten, wie es ist. Die Krankheit hat ja auch sehr viele positive Sachen herbeigeführt, zum Beispiel, dass ich mich selbst sehr gut kennengelernt habe. Dadurch bin ich heute super glücklich mit mir selbst", so Thomas Neubauer. Mit seinen Freunden gehe er immer offen damit um, seine Medikamente liegen in der Wohnung herum, es ist für ihn kein Geheimnis. Seine Erfahrungen teilt er gerne. Ob er in der Not wieder in die Psychiatrie Hennigsdorf gehen würde? "Unbedingt."