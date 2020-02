Diese Platte, auf der es in der Inschrift u. a. heißt, dass Minister Fritz Selbmann den Grundstein in einer Kapsel aus rostfreiem Stahl gelegt hat, wurde an jenem 15. Februar 1950 eingelassen. © Foto: Archiv Lutzens

Brandenburg 15. Februar 1950 - in Brandenburg an der Havel vollzog sich eines der bedeutendsten Ereignisse seit Ende des Zweiten Weltkrieges: Vor genau 70 Jahren wurde auf dem weiträumigen Gelände zwischen der Magdeburger Landstraße und dem Silokanal der Grundstein für ein neues Stahl- und Walzwerk gelegt. Tausende Havelstädter aus Betrieben und Einrichtungen waren mehr oder weniger verpflichtet worden, an dieser feierlichen Zeremonie teilzunehmen.

Die einst hier vorhandenen Betriebsstätten des zwischen 1912 und 1914 errichteten Siemens-Martin-Werkes – dessen erster Besitzer war Rudolf Weber – sollten nun einen Nachfolger in noch weitaus größeren Dimensionen erhalten. Dabei hatte das erste dort gebaute metallurgische Unternehmen, die zum Flick-Konzern gehörende Mitteldeutsche Stahlwerke AG, im Weltkrieg erstaunlicherweise alle Luftangriffe und Kämpfe nahezu unzerstört überstanden. Aber noch 1945 wurde dieser Industriegigant, wie es dazu rückblickend in "Stahl und Brennabor" heißt, dann ebenfalls von den ersten Demontagewellen der sowjetischen Besatzungsmacht erfasst. Gemäß Potsdamer Abkommen nahmen folglich Maschinen, Anlagen, Geräte sowie sämtliche Gleise den Weg in die UdSSR. Ob sie allerdings jemals dort ihren Bestimmungsort erreichten bzw. den ureigensten Verwendungszweck fanden, ist nicht verbürgt. Gleichzeitig ließ die Siegermacht seinerzeit große Teile der hiesigen Hallen und Gebäude sprengen, so dass das Firmengelände unweit vom Silokanal alsbald einem Trümmerfeld glich. Lediglich das imposante Gebäudeensemble der Hauptverwaltung einschließlich seinem Casino wie auch der Rundbau blieben neben den meisten der weitverzweigten Leitungssystemen verschont.

Seitens der SED-Machthaber, die damals dieses Vorgehen des "Freundeslandes" schlichtweg ausblendeten, orientierte man ab 1949 auf einen möglichen Neuaufbau des Stahl- und Walzwerkes. Nach entsprechendem Beschluss des DDR-Ministerrates folgte ein mächtiger Propaganda-Feldzug. Noch im Sommer 1949 begannen die Beräumungsarbeiten. Neun Monate später legten dort an der Magdeburger Landstraße auf traditionsreichem Industriegelände bereits fast 2000 Männer und Frauen tatkräftig Hand an. Unterdessen waren seit November 1949 ein Zentrales Konstruktionsbüro sowie dann mit Beginn des folgenden Jahres der Aufbaustab unermüdlich tätig – beide unter Regie von Dipl. Ing. Friedrich Franz, nach dem inzwischen eine Straße benannt ist. Und schließlich gelang es, trotz vielerlei Schwierigkeiten an diesem eingangs genannten 15. Februar 1950 für den Siemens-Martin-Ofen I den Grundstein zu legen.

"Aus Stahl wird Brot" – so lautete die eingravierte Losung auf einer Edelstahlhülse, die der DDR-Minister für Schwerindustrie, Fritz Selbmann, dabei ins Stützfundament einbrachte. Oberbürgermeister Otto Kühne sprach von der "Verbundenheit und Zusammenarbeit der Werktätigen beim Aufbau des neuen Großbetriebes". Zugleich sicherte er kühn zu, dass die Bevölkerung alle Kraft daransetzen werde, dieses 130-Millionen-Mark-Vorhaben unbedingt vorfristig zu vollenden. An diesem so denkwürdigen Tag der Brandenburger Nachkriegsgeschichte gab es sogar noch eine außerordentliche Sitzung der Stadtverordneten im Altstädtischen Rathaus.

Als dann bereits am 20. Juli im VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg der erste Abstich folgte, ahnte wohl kaum jemand, dass dieser Betrieb einmal mit nahezu 10.000 Beschäftigten (einschließlich Kirchmöser) zum bedeutendsten Rohstahllieferanten in der DDR avancieren würde. Nur 155 Tage nachdem der Grundstein für den ersten Siemens-Martin-Ofen im neu entstehenden Stahl- und Walzwerk gelegt worden war, hieß es dort aus stimmgewaltigen Sängerkehlen: "Heute lacht Brandenburg, heute fließt der Stahl!". So nämlich lautete der Refrain jenes Liedes, das der als Arbeiterdichter gepriesene Kurt "Kuba" Barthel eigens zu diesem Anlass komponiert hatte. BRAWO wird im Juli noch detailliert an den ersten Abstich erinnern.

Aber kurz zurück in den Februar 1950. Als die Edelstahlhülse anlässlich der hier geschilderten Grundsteinlegung eingelassen war, konnten sich wohl die wenigsten vorstellen, dass künftig einmal – nämlich ab Herbst 1967 – gar zwölf Schlote dem Industriegiganten sein unverwechselbares Profil geben sollten. Ein weithin sichtbares, aber zudem auch stark die Umwelt belastendes Wahrzeichen. Und in der weiteren Entwicklung avancierte das mittlerweile dem Kombinat eingegliederte SWB nach dem Bau des Elektrostahlwerkes und einer kontinuierlichen Drahtstraße zum bedeutendsten Rohstahlproduzenten der DDR. Da standen 2.994.000 Tonnen im Jahr als Leistung der nahezu 10.000 Beschäftigten – oft in den Medien als Kumpel tituliert – zu Buche. Der politischen und wirtschaftlichen Wende durch die friedliche Revolution (1989) folgte vier Jahre später das Ende der Produktion im veralteten, einst so "stolzen" Siemens-Martin-Stahlwerk samt seiner Walzanlagen. Längst sind die SWB-Schornsteine verschwunden, die auch symbolisch in dem zu DDR-Zeiten "verordneten" Stadtwappen dargestellt waren. Indes setzt das italienische Riva-Werk zumindest in gewissem Umfang die Brandenburger Stahl-Tradition fort. Das Industriemuseum seinerseits legt beredtes Zeugnis vom einstigen Koloss ab. Maßgeblich darum ist der 1994 gegründete Förderverein bemüht. Möglichst realitätsnah soll den Interessierten diese Epoche dargestellt werden, zumal längst noch nicht immer der Rückblick frei von gewisser Verklärung bzw. Glorifizierung war. Denn für dieses SWB hatte man zu Alltagszeiten – längst nicht nur hinter vorgehaltener Hand – auch schnell einmal den Zusatz "Knochenbude" parat. Zumindest Insider wussten, was sich dahinter damals so alles verbarg.

Auf Teilen des neu profilierten riesigen Areals zwischen Silokanal und Magdeburger Landstraße, wo die Philipp Weber GmbH anno 1914 die Stahlproduktion aufgenommen hatte, empfiehlt sich längst ein Industrie- und Gewerbepark. Zudem kann ein Besuch des von Marius Krohn und seinem Team engagiert geführten Industriemuseums durchaus noch einmal guten Einblick in die Geschichte geben. So eben auch zur Grundsteinlegung beim Wiederaufbau dieses Werkes vor 70 Jahren am 15. Februar. Bestens ergänzt durch den letzten in Westeuropa noch erhalten gebliebenen Siemens-Martin-Ofen, worauf Brandenburg an der Havel inzwischen wohl besonders stolz ist.