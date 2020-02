Egbert Neubauer

Schönwalde-Glien Unter dem Motto: "Kunst küsst Verwaltung", wurde am 7. Februar im Rathaus Schönwalde die Ausstellung "Mit Farbe erinnert" durch Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) eröffnet. Die Präsentation ist eine Reminiszenz an den Bergfelder Künstler Uwe Beckmann (1941-2019), den Maler und Grafiker.

Bodo Oehme würdigte Beckmanns Lebenswerk und unterstrich in seiner Rede: "Uwe Beckmann war der Kunst verschrieben, sie war sein Leben. Deswegen ist auch diese Ausstellung hier im Rathaus, weil einfach Schönwalde eine Station in seinem Leben war – und zwar im kreativ e.V."

Uwe Beckmann war nicht nur ein Meister der Farbe und des Holzschnittes, er war auch ein Meister bei der Führung und Qualifizierung vieler Laienkünstler in seinen Malkursen – ohne die Schüler dabei zu "verbiegen". So führte Uwe Beckmann bereits seit den 1980er Jahren Zirkelarbeit im Stahlwerk Hennigsdorf durch und leitete bis September 2019 zwei Malkurse, einen im Oranienburger Regine-Hildebrandt-Haus und einen im kreativ e.V. in Schönwalde-Glien.

Dessen Vereinsvorsitzende Karla Ehl betonte in ihrer Rede zur Eröffnung, dass: "Uwes Zusage 2001, eine Gruppe malwütiger Menschen aus Schönwalde im Malen anzuleiten und zu begleiten, hat uns dazu bewogen, diesen Verein zu gründen. Ohne diese Zusage hätte es den Verein vermutlich nie gegeben." Weiter hob Karla Ehl die Leistungen und Einsatzbereitschaft von Uwe Beckmann bei den Malreisen des kreativ-Vereins und seine Leistungen beim Halten der Laudationes der Vereinsmitglieder hervor. Ferner unterstrich Karla Eehl, dass Uwe Beckmann eine ganz besondere Gabe gehabt habe, darauf zu achten, dass alle ihren eigenen Blick auf die Dinge und die Art und Weise, wie sie diese auf’s Papier bringen, beibehalten. "Er hat uns angeleitet, auch das zu verbessern, und hat niemals versucht, irgendetwas anderes aufzuoktroyieren."

Im Anschluss sprach die Witwe des Künstlers, Regine Beckmann, und lud die Gäste ein, in die Bildwelt der Ausstellung einzutauchen. Dazu stellte sie Uwe Beckmanns Motto: "Malen ist der Versuch, Freiheit zu erlangen im Schöpferischen" voran.

Gezeigt werden Aquarelle, Farbholzschnitte, Acrylbilder und Frottage Öl-Pastelle. Letztere entstehen mit einem ganz spezielle Durchreibeverfahren. Uwe Beckmann schuf mit diesem künstlerischen Ausdrucksmittel vier Werke mit den Jahreszeiten. Blätter, in die man sich leicht verlieben kann. Neben der anmutigen Farbigkeit bestechen die Bilder durch die Weichheit der Farben und der Tiefe der Zeichnung. Das ist Meisterklasse. Übrigens trafen die Beckmanns Töchter Isrun und Ariane in gemeinsamer Arbeit die Auswahl der ausgestellten Werke – mit exzellentem Ergebnis.

Die sehenswerte Ausstellung kann bis zum 18. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Diese sind: dienstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung (03322/248412) in der Berliner Allee 7 in Schönwalde-Siedlung.