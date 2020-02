Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Der Unmut über den Vorschlag der CDU/FDP-Fraktion des Stadtparlaments Templin (Uckermark), jeden zweiten Zug der Regionalbahnlinie 12 zwischen Templin-Stadt und Berlin als Schnellzug fahren zu lassen, wächst in Oberhavel. "Dies wäre für alle Menschen in Oberhavel ein Rückschritt", sagt Tony Sieg, Fraktionsvorsitzender der SPD der Gemeindevertretung Löwenberger Land. "Das ist ein sehr egoistischer Vorschlag. Wenn wir diese Orte vom Stundentakt abschneiden, wäre dies ein fatales Signal", sagt der Kreistagsabgeordnete Lukas Lüdtke, der die Linkspartei im Nahverkehrsbeirat vertritt.

Wie mehrfach berichtet, soll jeder zweite Zug nur noch in Zehdenick, Löwenberg und Oranienburg und nicht mehr wie bislang jede Stunde in Templin und Hammelspring in der Uckermark sowie in Vogelsang, Zehdenick-Neuhof, Bergsdorf, Grüneberg, Nassenheide und Sachsenhausen in Oberhavel halten. Damit würde die Fahrtzeit zwischen beiden Bahnhöfen nicht mehr 100, sondern lediglich 70 Minuten betragen.

Debatte am Mittwoch

Über den Vorschlag wird zunächst am kommenden Mittwoch, ab 17.30 Uhr, beim Hauptausschuss im Sitzungssaal des Rathauses der Uckermarkstadt beraten sowie am 10. März im Stadtparlament abgestimmt. "Ein Großteil der Menschen im Löwenberger Land pendelt jeden Tag nach Berlin", erläutert Tony Sieg seine Empörung im Namen der gesamten SPD-Fraktion. Die Mitglieder seiner Fraktion setzen sich aus diesem Grund dafür ein, das die Regionalbahnen der Linien 12 sowie 5 künftig häufiger fahren. Bislang stoppen die Züge der Regionalbahn 5 in Richtung Rostock lediglich alle zwei Stunden.

Außerdem müssten viele Schüler die Bahn nutzen, um zu ihren Bildungsstätten in Berlin oder Oranienburg zu gelangen. Dies könne den Jüngsten nicht zugemutet werden, so der Fraktionsvorsitzende. "Ein Rückschritt ist mit uns nicht vereinbar. Deshalb sind wir entschieden gegen den Templiner Vorschlag", sagt Tony Sieg.