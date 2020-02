Bärbel Kraemer

Lüsse Zahlreiche Aufsätze über Kirchen in der Region tragen die Handschrift von Hans Pfannenstiel. Das Gotteshaus in Lüsse, ein spätromanischer Feldsteinbau aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, besuchte Pfannenstiel im Jahre 1995. In der danach von ihm verfassten Beschreibung heißt es unter anderem, dass der zurückgesetzte Fachwerkaufsatz des Turmes 1819 infolge eines Blitzeinschlages abbrannte. In den Jahren 1821/23 wurde er wieder aufgebaut.

Die in den Jahren 1904/05 erfolgten umfangreichen Instandsetzungen bzw. baulichen Veränderungen an Kirche und Turm wertete Pfannenstiel - der ein Kenner und Liebhaber der hiesigen Dorfkirchen war - in seiner Beschreibung als "bedeutsam". Die Arbeiten von damals betreffend notierte er: "Die Bau- und Renovierungsarbeiten 1904/05 bestimmen zum großen Teil den heutigen Eindruck des Inneren der Kirche. Von diesen seien hier nur genannt Aufbrechen von drei alten seit längerer Zeit zugemauerten Fenstern in der Apsis, Zumauern des großen Fensters an der Nordseite des Altarraumes, Vergrößerung des westlichen Eingangs und Herstellung einer Feldsteinumrahmung an demselben und außerordentlich reich verzierte Ausmalung in der Art des Jugendstils." In den vergangenen Jahren erfuhr die Kirche abermals eine umfassende Sanierung. Die historische Postkartenansicht fertigte wiederum Otto Mildner, der in Belzig ein Atelier mit Photohandlung führte.