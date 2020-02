Daria Doer

Hennigsdorf "Wir wollen keinen Gegenentwurf zum Valentinstag erfinden, aber doch zeigen, dieser Tag bedeutet mehr als Blumen und Schokolade", sagt Andreas Kloss vom Familienkreis der Gemeinde "Zu den heiligen Schutzengeln". Dieser Kreis hat den Gottesdienst in Hennigsdorf vorbereitet, die Texte ausgesucht und anschließend zu Kaffee und Kuchen geladen.

Nachmittagssonne flutet in die mit Blumen und Kerzen wie für eine Hochzeit geschmückte Kirche. Knapp 50 Gottesdienstbesucher aus Hennigsdorf und benachbarten evangelischen Gemeinden sind gekommen, um "die Liebe als ein Stück Himmel auf Erden" zu feiern, wie es im Eingangstext heißt.

Beschwingt klingt die Orgel, jüngere und ältere Paare singen moderne Kirchenlieder. Sie hören einen fast 2 000 Jahre alten Text über die Liebe aus dem Korintherbrief des Apostels Paulus. Dass die uralten Worte nicht lebensfern sind, zeigt die Betrachtung: Wo Paulus zum Beispiel schreibt: "Die Liebe erträgt alles", hört die Gemeinde in Worten von heute: "Der andere ist nicht nur das, was mir lästig ist. So ist er oder sie auch – aber nicht nur und nicht immer. Und wie er oder sie auch und vielleicht eben jetzt ist, das ist nicht alles."

Dann sind die Paare eingeladen, sich eine der Kerzen zu nehmen und sich vom Pfarrer segnen zu lassen. Später stehen die brennenden Kerzen wie ein Lichterstrauß vor dem Altar. Auch die Fürbitten kommen aus lebendiger Erfahrung und sind nicht so verklemmt, wie es der Kirche oft nachgesagt wird: "Begabe die Liebenden zu erfüllter Erotik, befriedigender Sexualität und verantworteter Elternschaft, damit sie mit Lust und Liebe die Kostbarkeit des körperlichen Lebens genießen können", heißt es in einer Bitte. Am Ausgang werden keine Spenden gesammelt, sondern Tütchen mit Blumensamen verteilt, damit die Freude wachsen und blühen möge.

Auf die Frage, ob er denn auch ungetaufte, unverheiratete und homosexuelle Paare gesegnet hätte, wenn sie an den Altar gekommen wären, antwortet Pfarrer Giovanni Donadel ebenso prompt wie diplomatisch: "Natürlich segne ich jeden Einzelnen, der kommt, denn Gott segnet jeden Menschen sowieso."