Bärbel Kraemer

Bad Belzig 1960 gab der Rat des Kreises Belzig erstmals einen Heimatkalender heraus. Die Redaktion hatte die Abteilung Kultur inne. Zum Preis von 1,50 DM konnten interessierte Leser das 100 Seiten starke Heft erwerben. Die Druckkosten wurden teilweise durch Werbeanzeigen finanziert. Produktionsgenossenschaften, der Konsum und die HO, der Staatliche Forstwirtschaftsbetrieb und die Kreissparkasse präsentierten sich in dieser Folge im Heft. Über sie wird in den kommenden Wochen im Rahmen der "Heimatgeschichte" in der BRAWO zu lesen sein. 47 Jahre zuvor, im Jahr 1913, war ein solcher erstmals veröffentlicht worden. Damals jedoch noch unter dem Titel "Kreis Kalender für Zauch-Belzig". Der Druck dieses Heftes war vor Ende des Zweiten Weltkrieges eingestellt worden. Nach dem Krieg, in den 1950er Jahren, folgte die Monatsbroschüre "Der Heimatfreund". An ihn reihte sich 1960 der Belziger Heimatkalender, der fortan jährlich erscheinen sollte. Niemand ahnte, dass sein Ende 1963 schon wieder besiegelt wurde. Doch zurück zur Erstausgabe von 1960. Neben alten Bauernregeln und einigen Gedichten waren Artikel ausgewählt worden, die vom Schaffen der Werktätigen beim "erfolgreichen Aufbau des Sozialismus im Kreis Belzig" berichteten und Einblick in die Geschichte des Kreises gaben. Die Autoren waren größtenteils beim Rat des Kreises Belzig angestellt. Neben ihnen hatten Betriebsleiter, Direktoren, Schriftsteller und andere Persönlichkeiten für die Veröffentlichung zur Feder gegriffen.

Diplom-Agronom Hans Nagel, tätig in der Abteilung Landwirtschaft beim Rat des Kreises, steuerte den Aufsatz "Rädigke, Raben, Buchholz und Lühnsdorf / der erste zukünftige sozialistische Brigadebereich unseres Kreises" bei. Christa Nagel, tätig in der Abteilung Volksbildung und zuständig für die Vorschulerziehung, schrieb über den Kindergarten in Borkheide. Ihr Kollege Schmidt von der Abteilung Handel und Versorgung berichtete über die Entwicklung des HO-Kreisbetriebes. Kollege Klaus Werner, tätig in der Abteilung Landwirtschaft, verfasste einen Aufsatz über gesunde und moderne Rinderhaltung. Damit nicht genug. Mit Berichten über die "Bedeutung des Maisanbaus und seine Anbauformen im Kreis Belzig" von Kurt Draeger (Meister der Landwirtschaft), der "Entwicklung der MTS" (Maschinen-Traktoren-Station) von Direktor H. Kulske und einen Schulversuch an der Brücker Mittelschule (W. Scholz, Pädagogische Hochschule Potsdam) widmete man sich weiteren landwirtschaftlichen Themen. In Brück sollte damals ein agrarbiochemisches Kabinett eingerichtet werden. In Ermangelung eines Raumes in der LPG sollte das Vorhaben in der Gaststätte Hager verwirklicht werden. Wege zur Qualifizierung der Werktätigen der Landwirtschaft - über die Abend- und die Winterschule - zeigte Dr. Friedrich Rüger, der Leiter der Landwirtschaftlichen Winterschule des Kreises auf. Ein weiterer Aufsatz kam von Werner Eschholz, dem Vorsitzenden der AWG. Er schrieb über die Arbeiter-Wohnungsbaugenossenschaft Belzig. Walter Lumpe brachte einen Artikel über die Gründung des VEB (K) Bau Belzig zu Papier. Sogar ein Schulaufsatz fand Aufnahme im Heimatkalender. Er stammte aus der Hand der Schülerin Eva Manchen. Durch Mitarbeiter der Abteilung Kultur bearbeitet, erschien er unter dem Titel "Unser neues Kreiskrankenhaus". Im kulturellen Teil wurde über das Hans-Otto-Theater berichtet und ein Auszug aus dem noch unveröffentlichten Roman "Andreas Mittelhaus" des Belziger Schriftstellers Walter Nichelmann veröffentlicht. Daran schloss die Vorstellung des Landwirts und Schriftstellers Hans Queling an. Über den "schiefen Turm" (den Kirchturm) von Preußnitz schrieb Lehrer Wilhelm Pijur. Ella Rupprecht von der Abteilung Kultur widmete sich der Geschichte der Windmühle in Borne und Jürgen Teichmann aus Wiesenburg dem Forstort Schleesen. Während Els Rieckmann Geschichtliches aus der Kreisstadt Belzig zu Papier brachte, verfasste Brücks Ortschronist Kurt Zoglowek einen Aufsatz über Hans Grade, dem ersten deutschen Motorflieger und Begründer der Luftpost. Emil Schlechter, Leiter der Jugendherberge auf der Burg Rabenstein, widmete sich wiederum der Thematik Wandern und Touristik. Während Erwin Krüger, der Leiter des Heimatmuseums auf der Burg Eisenhardt in Belzig, das Museum vorstellte. Als Experte in Sachen Naturschutz veröffentlichte der Kreisnaturschutzbeauftragte Alfred Schmidt. Sein Thema: Landschaftsschutzgebiete und Naturdenkmäler in der Region. Abgerundet wurde die Veröffentlichung mit einem Bericht über gefiederte Wintergäste. Naturschutzhelfer Wilhelm Kobow berichtete über Seidenschwanz, Bergfink und Raufußbussard, die den Winter in hiesigen Gefilden verbrachten.