Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Der Tag begann mit einem Horrorszenario: Ein 34-Jähriger stirbt bei einem Autounfall zwischen Hohenbruch und Sommerfeld. "Wir haben Hand in Hand gearbeitet", sagte Kremmens Stadtbrandmeister Oliver Fritz auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren am Sonnabend. "Erstmals in diesem Jahr mussten wir so eine schwere Aufgabe gemeinsam bewältigen. Es hat alles tadellos geklappt, deshalb möchte ich mich für eure Bereitschaft bedanken." Wenige Minuten später griff sein Vorgänger, Gerd Lerche, der Ende des vergangenen Jahres den Stabsstab abgab, die Worte auf: "Es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schön. Aber da musst du durch."

12 000 Arbeitsstunden

Gerd Lerche hatte, obwohl nicht mehr im Amt, noch eine Bringschuld: den Rechenschaftsbericht. Mehr als 12 000 Arbeitsstunden leisteten die insgesamt 122 Feuerwehrleute (darunter 16 Frauen) im vorigen Jahr. Ausrücken mussten die drei Löschzüge zu 231 Einsätzen, darunter 66 Brände, 104 technische Hilfeleistungen und 51 Verkehrsunfälle. "Türnotöffnungen und Tragedienste für den Rettungsdienst werden immer mehr", so Lerche über eine alternde Gesellschaft, die auch Auswirkungen auf die Feuerwehr hat.

Eine Sache ärgerte ihn im vorigen Jahr: Aufgrund des Großbrandes in der Lieberoser Heide wurden Lehrer der Landesfeuerwehrschule als Führungskräfte abgezogen. "Somit sind die Ausbildungen ausgefallen. Wir konnten zwei Gruppenführer-Ausbildungen nicht machen", sagte Lerche. "Wir haben selbst genug fähige Führungskräfte, um so eine Lage wie in der Lieberoser Heide zu meistern." Wichtige Weiterbildungen dürften deshalb nicht gestrichen werden. Kreisbrandmeister Steffen Malucha nahm die Kritik auf und will sie weiterreichen: "Das ist wirklich bedauerlich gewesen."

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) brachte eine hoffnungsvolle Nachricht mit. Von den zwölf Fahrzeugen der Feuerwehr sei eines besonders alt: Das Löschfahrzeug in Sommerfeld habe mittlerweile 28 Jahre auf dem Buckel. Deshalb soll es ausgetauscht werden. "Wir sind im Ausschreibungsverfahren", sagte Busse. Die Kosten würden wahrscheinlich bei etwa 250 000 Euro liegen. "Wir finanzieren das ohne Fördermittel", so der Rathauschef. "Ich hoffe, dass das Löschfahrzeug noch bis Ende des Jahres in Sommerfeld stehen wird."

Gut läuft es schon für die Jugendwehr. Wie Stadtjugendwart Dennis Schimming informierte, zählt die Jugendwehr 43 und die Kinderwehr der Löschkrümel 21 Mitglieder. "Wir hatten 19 Zugänge im vorigen Jahr."