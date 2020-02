Massen bewegten sich vor 30 Jahren auf der Straße und auf dem damaligen Grenzstreifen. Sogar der Bahndamm wurde erobert. Unbekannte Mesnchen aus Ost und West lagen sich in den Armen und begrüßten die neue Zeit mit Sekt und guter Laune. Dieses Bild ist auch am S-Bahnhof Hohen Neuendorf zu sehen. © Foto: Archiv

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Historiker Matthias Salchow erinnert sich an den 17. Februar 1990 in seiner Stadt. Mehr als 120 000 Menschen aus Ost und West feierten den Durchbruch in Hohen Neuendorf.

Petrus sorgte für Sonne an diesem 17. Februar 1990. Der neue Grenzübergang Hohen Neuendorf und Frohnau wurde um 10 Uhr eröffnet. 125 000 Menschen sollen bei diesem Volksfest auf den Beinen gewesen sein.

Die Mauer dort war Zug um Zug gefallen, die bis dahin an ihr endende alte F 96 wurde über den ehemaligen Todesstreifen verlängert und mit ihrem westlichen Teil verbunden. Heute gehörte sie ganz den Fußgängern, bald auch den Radfahrern und der neu geschaffenen Busverbindung. Die Planung der Feierlichkeit oblag der Freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf in Kooperation mit ihren Kollegen aus Frohnau und dem dortigen Kulturkreis.

An Prominenz fehlte es nicht. Die Alliierten schickten den französischen Stadtkommandanten General Cann. Auch Eberhard Diepgen (CDU), der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin (West), erschien.

Und dann erfolgte der offizielle Festakt. Völlig eingekeilt im Getümmel, hielten Reinickendorfs Bürgermeister Detlef Dzembritzki und der Ratsvorsitzende des Kreises Oranienburg, Dirk-Uwe Michaelis, kurze Reden und schritten dann zur Tat. Beim Durchschneiden des Bandes fand der Jubel kein Ende. Nun gab es kein Halten mehr und ein großes Gedränge setzte ein. Die Menschenströme aus Ost und West schoben sich vorwärts, um die jeweils andere Seite zu erkunden.

Zu sehen gab es viel. An zahlreichen Buden wurde für das leibliche Wohl gesorgt, im Westteil kostenlos. Denn Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Und besonders getrunken wurde viel, wie es sich für solch einen Festtag gehört.

Die allgemeine gute Laune ließ selbst die sonst so verkniffen wirkenden DDR-Grenzsoldaten zu freundlichen Gesellen werden. Ein seltsames Bild offenbarte sich, wenn auf Hohen Neuendorfer Gebiet Westberliner Streifenpolizisten patrouillierten und im Westen die Volkspolizei. Die neue Zeit machte es möglich. Vielerlei Vereine und Parteien präsentierten sich: Das Hohen Neuendorfer Tanzteam "Grenzenlos" führte märkische Volkstänze vor, man verteilte Originalteile der Mauer, die nun ihren Schrecken verloren hatte. Auf einer Bühne sang "Udo II", der Udo-Jürgens-Imitator aus der "Rudi-Carrell-Show". Er gab Autogramme auf die Sonderausgabe vom "Nordberliner", die kostenlos verteilt wurde. Auf dieser und jener Seite der Grenze spielten Blaskapellen und Discjockeys machten Musik vom Band. Quer über die Straße hing ein großes Transparent – "Frohnau grüsst seine Gäste". Und man konnte ein Schild bewundern, das schon der Zeit voraus war. "Hohen Neuendorf / Land Brandenburg". Deutsche Fahnen wurden geschwenkt, bei einigen hatte man das DDR-Emblem herausgetrennt.

Ein Bild des Friedens bot sich den Augen, als vom funktionslos gewordenen Todesstreifen einige Drachen in den blauen Himmel stiegen.

Doch so harmonisch war es hier nicht immer zugegangen. Erst jetzt erfuhr man, dass in unmittelbarer Nähe 1980 ein junges Mädchen bei einem Fluchtversuch erschossen worden war. Ein Kreuz auf dem alten Bahndamm erinnerte an Marienetta Jirkowski. So spürte man auch ein wenig Trauer an diesem sonst unbeschwerten Tag.

Eine Zeitung schrieb später über die Hohen Neuendorfer Grenzöffnung: "Die zweitschönste Veranstaltung nach der Eröffnung des Grenzübergangs am Brandenburger Tor." Was gibt es da noch hinzuzufügen?

Unser Autor Matthias Salchow kennt sich gut in der Geschichte von Hohen Neuendorf aus. Er engagiert sich als Historiker im Verein Heimatfreunde.