Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Fortsetzung vom 09.02.2020: "...Um die vereinsamte Marienkirche kümmerte sich anscheinend niemand mehr. Kloster und Kirche verödeten. Nun suchte lichtscheues Gesindel Unterschlupf in den verlassenen Räumen. Alles, was nur Wert hatte, wurde gestohlen. Man hatte daher bereits Türen und Fenster verrammelt. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts fiel das Dach der Kirche ein. Im Jahre 1722 ließ König Friedrich Wilhelm I. auf Vorschlag eines Brandenburger Obersten, der große Schätze in den Fundamenten der Kirche vermutete, diese abbrechen, um Steine für den Bau des Potsdamer Waisenhauses zu gewinnen. Die Bitten und Einwendungen des Domkapitels halfen nichts. Vergeblich erbot sich die Stadt, für 400 Taler Steine umsonst für die Bauten des Königs zu liefern. Auf dem kahlen Gipfel stand von 1832 bis 1850 ein optischer Telegraph. Er war eine Station der preußischen Telegraphenlinie, die die Berliner Sternwarte mit Trier verband. Im Jahre 1874 wurde dann der Bau des Kriegerdenkmals begonnen und 1880 vollendet." Anfang des 20. Jahrhunderts gesellte sich südöstlich, rund 100 Meter entfernt, die Bismarckwarte hinzu, die am 01. April 1908 eingeweiht und 1958 in Friedenswarte umbenannt wurde. Zum 25. Jahrestag der DDR (07.10.1974) musste der monumentale Stein-Bau für einen 32,5 Meter hohen Aussichtsturm weichen. Die Reste des Kriegerdenkmals waren da längst verschwunden, weil an dessen Stelle 1969 der Trinkwasserspeicher der Stadt entstanden war. Der schlug dann 2012 den ganz großen Bogen zur Geschichte, in dem die BRAWAG sich hiesiger Weinbautradition erinnerte und den Gipfel als BUGA-Beitrag zum Weinberg formen und mit 3.300 Weinreben bepflanzen ließ. Und seit März 2015 ziert – auf Initiative zweier Brandenburger Maschinenbaustudenten – den Marienberg sogar der aufwendige Nachbau des einstigen Telegraphen-Mastes.