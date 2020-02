Charlotte Rackwitz

Oranienburg Für viele sind Natur und Technik zwei gegensätzliche Begriffe. Technik schließt die Natur aus, setzt sich von ihr ab, kontrastiert. Die Künstlerin Brigitte Körber zeigt allerdings in ihrer Ausstellung "Großstadt-Technik-Industrie", die am Donnerstagabend im Oranienwerk eröffnet wurde, welch starken Bezug Natur und Technik haben. Viele Maschinen ahmen einen Mechanismus oder eine Konstruktion der Natur nach. Die scheinbaren Gegensätze entspringen und inspirieren einander. Diese "Mimikry" der Technik stellen sich auf Brigitte Körbers Bildern dar. Sie malt Einzelteile von großen Maschinen auf großer Skala und zeigt so ihre Ästhetik.

40 Bilder im Kesselhaus

Die mehr als 40 exponierten Bilder Körbers hängen an den Wänden des "Kesselhauses". In diesen Raum – eigentlich die ehemalige Stanzerei des zu Zeiten der DDR ansässigen VEBs – passen die Malereien "wie die Faust aufs Auge", sagt Marco Bartsch, Leiter des Oranienwerks. Er begrüßt die Gäste mit knappen, aber passenden Worten, danach sprechen die Kunstwerke für sich. Neben der "Makro" und der "Antrieb"-Reihe, die das beschriebene Verhältnis Natur und Technik umkreisen, findet sich auch eine imponierende Bilderserie namens "Gesichter einer Großstadt". Es sind mal gedecktere Farben, Schwarz-Weiß, dann wieder romantischere Töne, die die Bilder anschlagen – wie eine Zurückerinnerung an eine frühere Stadt, die wir einmal kannten, wo das Alte von Neuem überbaut wird.

Brigitte Körber führt selber durch die Ausstellung und erzählt über ihr Studium bei Professor Markus Lüpertz an der Kunstakademie Bad Reichenhall, das sie nach langer Tätigkeit als Lehrerin absolvierte. "Ich habe eigentlich schon immer gemalt." Ihre Inspiration für "Gesichter einer Großstadt" kam über die Faszination zur Symbiose: "Die Stadt braucht die Industrie, aber gleichzeitig ist es auch eine Waage, die gehalten werden muss. Zu viel Industrie schadet der Stadt." Trotz der Abstraktion bleiben Körbers Werke zugänglich, sie machen Lust zur Detailbetrachtung. Auch in hektischen Bildern findet das Auge Gegenpole der Ruhe.