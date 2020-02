Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 21. Februar wird von 17 bis 18 Uhr in der Falkenseer Stadtbibliothek die Ausstellung "Kunstsammlung Ki-Ku-Wo" eröffnet. Hintergrund ist, dass die Stadtbibliothek erstmals in den Winterferien die Ku-Ki-Wo (Kids-Kultur-Woche) durchgeführt hat.Es handelt sich um ein kulturelles Rundum-Betreuungs-Paket mit Mittagessen etc. für die größeren Grundschüler im Alter von neun bis elf Jahren, die für den Hort schon zu groß sind und die nicht in den Urlaub fahren. Die Kindern waren beim Papierschöpfen, in der Druckwerkstatt im Haus am Anger, haben in der Bibliothek Limericks geschrieben und vieles mehr.

Die Ergebnisse dieser Woche sind so gut geworden, dass man mit den Kindern zusammen schlussendlich eine Ausstellung in der Bibliothek geplant hat. Die Kinder werden zur Eröffnung wie kleine Künstler etwas über ihre Werke und deren Herstellung berichten.

Die Werke werden für vier Wochen bis Ende März zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen.