BRAWO

Brandenburg Pfarrer Eckart Giebeler arbeitete von 1949 bis 1992 als evangelischer Gefängnisseelsorger in bis zu zehn Haftanstalten der DDR und verpflichtete sich 1959 per Handschlag zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Als IM "Roland" schrieb er Berichte über Inhaftierte, besprach Tonbänder mit Informationen über Pfarrkonvente und Pfarrer-Kollegen und übergab dem MfS Dokumente, die "nur zum innerkirchlichen Dienstgebrauch" bestimmt waren. 1992 veröffentlichte Giebeler seine Autobiografie unter dem Titel "Hinter verschlossenen Türen. Vierzig Jahre als Gefängnisseelsorger in der DDR", in der er u. a. beschreibt, wie er den Anwerbungen des MfS als Christ und Pfarrer widerstanden habe. Die Geschichte von Eckart Giebeler ist in ihren individuellen Dimensionen die Geschichte einer persönlichen Tragik. Aber sie ist auch eine Geschichte von Schuld und Verrat, ungeklärtem kirchlichen Leitungsverhalten und letztlich eine Geschichte der Suche nach Zugehörigkeit, die Eckart Giebeler auf seine Weise beantwortet hat.

Ende des vergangenen Jahres erschien in der Publikationsreihe der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur als Band 12 das Buch "Schattenspiel. Pfarrer Eckart Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi" von Dr. Marianne Subklew-Jeutner. Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und der Förderverein Dom zu Brandenburg e. V. laden nun zur Buchvorstellung und Diskussion am 17. Februar um 18.30 Uhr in den Dom zu Brandenburg, Sommerrefektorium, Burghof 10, ein.

Nach der Begrüßung durch Dr. Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und Cornelia Radeke-Engst, Förderverein Dom zu Brandenburg e. V. und dem Vortrag "Pfarrer Eckart Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi" durch die Autorin Dr. Marianne Subklew-Jeutner wird es ein Podiumsgespräch mit Eckart Hübener (ehem. politischer Gefangener in Brandenburg-Görden), Johannes Drews (katholischer Gefängnisseelsorger i. R.), Cornelia Radeke-Engst, und Dr. Marianne Subklew-Jeutner geben, die Moderation übernimmt Dr. Maria Nooke.