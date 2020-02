MOZ

Panketal Am späten Freitagabend wurde die Polizei durch einen Panketaler auf eine Personengruppe aufmerksam gemacht, welche zuvor einen PKW in der Gernroder Straße beschädigt hatten. Beamte der Inspektion Barnim fuhren zum Tatort, stellten die vier durch den Zeugen beschriebenen Personen. Im Rahmen der vor Ort geführten Ermittlungen wurden noch an zwei weiteren Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen, zur Spurensicherung kamen Beamte der Kriminaltechnik zum Einsatz. Die noch minderjährigen Tatverdächtigen wurden jeweils an ihrer Erziehungs-berechtigten übergeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.