Unfall in Seelow

Janine Richter/Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Auf der Frankfurter Straße zwischen Friedersdorf und Seelow ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie das Polizeirevier Seelow informiert, kam gegen 9:35 Uhr ein Renault aus Seelow kommend links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte das Auto einen Baum, überschlug sich und landete im Straßengraben. Folgend geriet das Auto in Brand.

Es grenzt an ein Wunder, dass sich die junge Frau noch rechtzeitig selbst aus dem Wrack befreien konnte. Zeugen hätten gesehen, wie die Frau über die Wiese an die Straße kroch, berichtet Seelows Stadtbrandmeister Candy Schmiedecke.

Die Seelower Feuerwehr traf mit vier Fahrzeugen zeitgleich mit dem Rettungsdienst am Unfallort ein. Unmittelbar darauf waren auch Seelower Polizisten sowie Einsatzkräfte aus der Dolgeliner Feuerwehr vor Ort. „Als wir ankamen, stand das Fahrzeug in Flammen“, so Schmiedecke.

Die Verletzte wurde ins Markendorfer Klinikum gebracht. Für das Bergen der Verletzten, Löschen des Fahrzeugs und die Unfallaufnahme war die Kreisstraße am Samstag Vormittag rund eine Stunde lang voll gesperrt.