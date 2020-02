Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Anstrengung lohnt schon deshalb, weil es um die Zukunft der Firma geht", sagt Uwe Schadwinkel, der bei der Forth Elektrotechnik GmbH mit Sitz in der Coppistraße 1d in Eberswalde als Lehrausbilder in der Verantwortung steht. Zehn angehende Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik betreut er aktuell. Dies ist eine vorzeigbare Quote für das Unternehmen mit etwa 60 Mitarbeitern. Es gehe darum, die engagierten Facharbeiter von morgen selbst auszubilden.

Ganz von allein kommen die jungen Leute allerdings auch zu diesem Handwerksbetrieb eher selten. Deswegen ist Uwe Schadwinkel Stammgast beim Eberswalder Berufemarkt, dessen 24. Ausgabe Ende Januar über die Bühne ging. Und deswegen wird den Auszubildenden bei der Forth Elektrotechnik GmbH jede Menge geboten, das den theoretischen und den praktischen Lehrplan ergänzt. Nahezu legendär sind die Kanutouren auf dem Werbellinsee, mit denen neue Lehrlinge begrüßt und nach erfolgreichem Abschluss verabschiedet werden. Nicht wenige der fertigen Azubis bleiben der Firma dann auch als Jungfacharbeiter treu.

Nicht zuletzt aber legt sich Uwe Schadwinkel ins Zeug, die nachrückende Elektriker-Generation fachlich fit zu machen. Und lässt sich dabei immer wieder etwas Neues einfallen.

Erstmals haben vier Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres und ein Facharbeiter aus der Firma am ersten und am zweiten Tag an einer Fachschulung für Gebäudetechnik teilgenommen, die vom 21. bis 23. Januar in Rostock ausgerichtet wurde. "Wir wollten den Jungs die Gelegenheit geben, in entspannter Atmosphäre abseits vom Schul- und Baustellen-Stress ihren beruflichen Horizont zu erweitern", sagt der Lehrausbilder, der Tobias Ludwig und Jannik Herrmann, beide im zweiten Lehrjahr, Daniel Spannberger und Friden Shoja, beide im dritten Lehrjahr, sowie den Jung-Facharbeiter Marc Bischoff an die Ostseeküste begleitet hat.

Die Delegation aus Eberswalde war bei der vom Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke für Mecklenburg-Vorpommern organisierten Messe stark gefordert. Es sei von Stand zu Stand gegangen, berichtet Uwe Schadwinkel und nennt Präsentationen und Kurzvorträge zu Themen wie "Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter" oder "Intelligente und vernetzbare Sensorleuchten" als Beispiele.

Sogar zum Bouldern reichte es

"Uns hat am Ende ganz schön der Kopf geraucht", gibt Jannik Herrmann (19) aus Zepernick zu, der zu den Azubis aus dem zweiten Lehrjahr gehört, die in Rostock dabei waren. Im gleichen Ausbildungsjahr steckt auch Tobias Ludwig (18) aus Eberswalde, der besonders toll fand, dass an der Ostsee eben nicht nur gelernt und gearbeitet wurde. "Irgendwie war es eine Fachexkursion mit Spaßfaktor", sagt er. So sei es toll gewesen, in einem zum Hotel umgebauten Überseecontainer in Warnemünde zu schlafen und sich die frische Meeresluft um die Nase wehen zu lassen. Sogar zum Bouldern hätte die Zeit noch gereicht, schwärmt der Lehrling.

Die einhellige Erfahrung aller fünf jungen Männer sei gewesen, dass sich der Ausflug gelohnt habe, freut sich der Lehrausbilder. Allerdings sei die Truppe auf der Rückfahrt am Ende ihrer Kräfte gewesen. "Von nichts kommt nichts", betont er.